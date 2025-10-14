Los voluntarios de Mérida organizan su encuentro el sábado en el Parque de La Argentina Incluye stand de las entidades y talleres lúdicos y educativos, entre otras actividades

Celestino J. Vinagre Martes, 14 de octubre 2025, 11:37 Comenta Compartir

Nueva edición de la cita del voluntariado emeritense. Un total de 38 asociaciones de la ciudad se darán cita en el decimosegundo Encuentro para la Solidaridad y Participación Social Emeritense, organizado por la Plataforma del Voluntariado de Mérida. Se celebrará el próximo sábado, en el Parque de la Argentina, desde las 10 hasta las 14 horas.

Indica David Tobaja Márquez, presidente de la Plataforma del Voluntariado de Mérida, que tiene el objetivo de mostrar la labor que el voluntariado realiza en el día a día, «un trabajo de 365 días al año en diferentes ámbitos de actuación social y sanitario, de la discapacidad, deportivo y cultural, medioambiental y de atención a colectivos vulnerables».

Al ser octubre el mes de la salud mental, este encuentro quiere ser altavoz para concienciar sobre la importancia del cuidado de la salud mental. Pero también una cita para recordar el día mundial de la lucha contra el cáncer de mama. Por eso habrá intervenciones especiales de representantes de asociaciones como Feafes (la Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental) Mérida, Asocacición contra el Cáncer y la Asociación Oncológica Extremeña.

El acto de inauguración será a las 11 horas. Durante toda la jornada, contaremos con stands informativos de las diferentes entidades, así como numerosos talleres y actividades organizados por ellas. Actividades lúdicas, culturales, educativas…

Además, disfrutaremos del Cuento musical «KAMA MUTA Y LULLABY» y una Master Class de Capoeira.

El Encuentro cuenta con la financiación del Excmo. Ayuntamiento de Mérida, la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y la Excma. Diputación de Badajoz.