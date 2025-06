'Il Divo' conquista al público del Teatro Romano de Mérida con su singular propuesta

R. H. Sábado, 21 de junio 2025, 10:51 | Actualizado 11:16h. Comenta Compartir

'Il Divo' se ha presentado por primera vez en el Stone & Music Festival y lo ha hecho a lo grande. Su singular propuesta, que une lírica tradicional y música pop, hechizó a un público entregado, que desde el primer momento disfrutó de un concierto que por muchas razones encajaba en la grandiosidad del Teatro Romano de Mérida.

Los tres miembros del grupo -Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto y Piero Barone- se entregaron a fondo, con 26 temas que en los que llenaron el escenario de buena música y lograron vencer al calor. Todo ello acompañados por la Orquesta Joven de Mérida, con la dirección de Pilar Vizcaíno.

Desde el principio se mostraron «felices y agradecidos», tanto por el público como por un espacio, el Teatro Romano de Mérida, que permitió que fuese «una noche inolvidable».

Arrancaron de la mejor manera posible. Vestidos de negro -aunque la chaqueta pronto les empezó a sobrar al ver que el termómetro no aflojaba-, empezaron con 'The Gladiator'. A partir de ahí combinaron algunos de sus grandes éxitos con temas de su último álbum, 'Ad Astra', con el que han celebrado sus 15 años de carrera. Yy por supuesto con sus personales versiones de algunas de las grandes canciones de la historia de la música.

Pasaron de 'Ópera' a 'Who wants to life forever'; y de 'Capolavoro' a 'Historia de un amor'. Y tras una espectacular versión de 'La donna e mobile' que levantó al público llegó uno de los momentos más emotivos de la noche, con tres canciones inolvidables: 'The sound of silence', 'My way' y 'Hallelujah'.

Muy cercanos, simpáticos y disfrutones, transmitieron en todo momento un buen rollo que llegaba directo al espectador, y cada uno de ellos tuvo su momento con interpretaciones en solitario.

Para cerrar por todo lo alto, 'O sole mio', 'Nessun Dorma' y 'Grande Amore'. Otra noche más para el recuerdo en la décima edición del Stone & Music Festival.

Antes del inicio del concierto, Carmen Sánchez Risco, directora gerente de la Fundación Extremeña de la Cultura hizo entrega al grupo de la Stone M, la estatuilla que el Stone & Music Festival otorga a los artistas que participan en cada una de las ediciones del festival de música.

El Stone & Music Festival cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Mérida, de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes a través de la Fundación Extremeña de la Cultura y de la Diputación de Badajoz, y con CaixaBank como partner estratégico.