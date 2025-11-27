HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un operario esta mañana en la instalación de uno de los puestos del mercado artesanal en el parque López de Ayala. J. N. Romero

Veinte casetas se abrirán en el parque López de Ayala para el mercado artesanal navideño

Se estrenan este viernes a las cinco de la tarde y estarán hasta el 5 de enero, con diversos horarios en función de los días

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Jueves, 27 de noviembre 2025, 07:25

Comenta

El parque López de Ayala se estrena como sede de los puestos del mercado artesanal por Navidad. Desde este viernes, a partir de las cinco ... de la tarde y hasta el 5 de enero, veinte casetas se instalarán en el remozado parque. Diecinueve son de artesanos y una, la solidaria, en la que varias entidades benéficas «irán rotando» a lo largo de este periodo, ha dicho la delegada de Comercio, Laura Iglesias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El chef extremeño Rubén Hernández Mosquero logra su primera estrella Michelin con EMi
  2. 2

    Adiós a la pastelería Isa: la Plaza Mayor de Cáceres pierde su último comercio tradicional
  3. 3 Muere José Pérez de la Peña, el hermano marista con calle propia en Badajoz
  4. 4 «Cuando llueve no dormimos por miedo a que se nos caiga encima la bóveda»
  5. 5 Un motorista resulta herido en la colisión con un turismo en Badajoz
  6. 6 En Extremadura se esconde la farmacia más bonita de España con una Navidad de ensueño
  7. 7 Condenan a cuatro menores por acoso continuado a un compañero de clase en Cáceres
  8. 8 El extremeño Francisco Sabido Martín, nombrado director general de cuentas del INE
  9. 9 El palacio más singular de Extremadura que buscaba dueño encuentra nuevo destino en la Fundación Cajalmendralejo
  10. 10 Hallan muerta a una joven de 25 años en Málaga en un nuevo crimen machista

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Veinte casetas se abrirán en el parque López de Ayala para el mercado artesanal navideño

Veinte casetas se abrirán en el parque López de Ayala para el mercado artesanal navideño