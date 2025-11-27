Veinte casetas se abrirán en el parque López de Ayala para el mercado artesanal navideño
Se estrenan este viernes a las cinco de la tarde y estarán hasta el 5 de enero, con diversos horarios en función de los días
Jueves, 27 de noviembre 2025, 07:25
El parque López de Ayala se estrena como sede de los puestos del mercado artesanal por Navidad. Desde este viernes, a partir de las cinco ... de la tarde y hasta el 5 de enero, veinte casetas se instalarán en el remozado parque. Diecinueve son de artesanos y una, la solidaria, en la que varias entidades benéficas «irán rotando» a lo largo de este periodo, ha dicho la delegada de Comercio, Laura Iglesias.
La apertura de casetas tendrá un horario diferente. De 11 a 14 horas y de 17 a 22 para el sábado y el domingo próximos y para los días 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre, al igual que para el 2, 3, 4, 5, y 6 de enero.
Por otro lado, las casetas permanecerán abiertas entre las 11 y las 14 horas los días 10, 24 y 31 de diciembre; y en horario de tarde, desde las 17 hasta las 22, el 28 de noviembre, esto, es el próximo viernes, y los días 1, 2, 3, 4, 11, 15, 16, 17 y 18 de diciembre. El mercado permanecerá cerrado los días 25 de diciembre y 1 de enero.
La delegada de Comercio ha señalado que este mercado contará con numerosas actividades, que estarán dirigidas a todos los públicos con el fin de «dinamizar el comercio de proximidad y enriquecer la experiencia de quienes visiten el mercado». Respecto a esto último, ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento emeritense con el impulso de la economía local a través de la artesanía, «poniendo en valor los productos hechos a mano y apostando por un consumo responsable y respetuoso».
Este viernes, entre las 16 y las 19 horas, se llevará a cabo una acción de dinamización comercial en el parque López de Ayala. Se trata de «diversas actividades infantiles como pintacaras, hinchables, futbolín humano y una mini feria», ha concretado Iglesias. Todo ello, ha incidido, con el objetivo de fomentar el comercio local en un día clave como es el Black Friday y el inicio de la campaña navideña.
