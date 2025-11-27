Veinte casetas se abrirán en el parque López de Ayala para el mercado artesanal navideño

El parque López de Ayala se estrena como sede de los puestos del mercado artesanal por Navidad. Desde este viernes, a partir de las cinco ... de la tarde y hasta el 5 de enero, veinte casetas se instalarán en el remozado parque. Diecinueve son de artesanos y una, la solidaria, en la que varias entidades benéficas «irán rotando» a lo largo de este periodo, ha dicho la delegada de Comercio, Laura Iglesias.

La apertura de casetas tendrá un horario diferente. De 11 a 14 horas y de 17 a 22 para el sábado y el domingo próximos y para los días 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre, al igual que para el 2, 3, 4, 5, y 6 de enero.

Por otro lado, las casetas permanecerán abiertas entre las 11 y las 14 horas los días 10, 24 y 31 de diciembre; y en horario de tarde, desde las 17 hasta las 22, el 28 de noviembre, esto, es el próximo viernes, y los días 1, 2, 3, 4, 11, 15, 16, 17 y 18 de diciembre. El mercado permanecerá cerrado los días 25 de diciembre y 1 de enero.

La delegada de Comercio ha señalado que este mercado contará con numerosas actividades, que estarán dirigidas a todos los públicos con el fin de «dinamizar el comercio de proximidad y enriquecer la experiencia de quienes visiten el mercado». Respecto a esto último, ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento emeritense con el impulso de la economía local a través de la artesanía, «poniendo en valor los productos hechos a mano y apostando por un consumo responsable y respetuoso».

Este viernes, entre las 16 y las 19 horas, se llevará a cabo una acción de dinamización comercial en el parque López de Ayala. Se trata de «diversas actividades infantiles como pintacaras, hinchables, futbolín humano y una mini feria», ha concretado Iglesias. Todo ello, ha incidido, con el objetivo de fomentar el comercio local en un día clave como es el Black Friday y el inicio de la campaña navideña.