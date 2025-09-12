Unidas por Mérida denuncia el abandono del barrio de San Antonio La coalición critica la falta de limpieza y mantenimiento y exige un plan de choque

Juan Soriano Viernes, 12 de septiembre 2025

La coalición Unidas por Mérida denuncia el «lamentable estado de abandono» en el que se encuentra el barrio de San Antonio, en la margen izquierda del río Guadiana. La coalición critica al Ayuntamiento emeritense por su «desidia y falta de compromiso» con los vecinos, lo que a su juicio pone de manifiesto las prioridades del Gobierno local.

«La situación es insostenible y afecta directamente a la calidad de vida de los vecinos del barrio», según denuncia la portavoz de la formación de izquierdas, Montse Girón. «Gracias a falta de mantenimiento y limpieza en el barrio, se está condenando a los y las vecinas a la marginalidad«, añade.

A pesar de ser una de las pocas zonas verdes del barrio, lamenta que la zona aledaña al Guadiana presenta una imagen de suciedad y abandono, con jardines descuidados, con falta de riego y retiradas de árboles sin reposición, basuras acumuladas «y una sensación general de dejadez que afecta a los vecinos que viven junto al mismo».

Unidas por Mérida detalla una serie de incidencias que, en su opinión, demuestran la inoperancia del Gobierno municipal. El caso que considera más simbólico es el de una pared anexa a los bloques de viviendas que cedió en enero, dejando un socavón «que aún hoy sigue protegido por unas vallas de obra olvidadas, sin que se haya realizado ninguna labor de reparación o consolidación». Además de suponer un peligro, estima que evidencia la falta de seguimiento de las obras.

La coalición también subraya la indiferencia del Consistorio municipal ante las peticiones de los vecinos. Según indica, las llamadas y avisos a las autoridades locales han caído en saco roto. Como indica, hay varios coches abandonados en la vía pública, «que siguen allí a pesar de las repetidas alertas», o los restos carbonizados de unos contenedores que ardieron hace meses y que aún no han sido retirados, «convirtiéndose en un foco de insalubridad».

Unidas por Mérida pide al Gobierno local de Rodríguez Osuna que «deje de dar la espalda» a los residentes de San Antonio y recuerdan que ya en 2024 el anterior portavoz de la formación, Oscar Fernández, denunció en el pleno la situación del barrio.

Por todo ello, exige medidas inmediatas «y un plan de choque para la limpieza y el mantenimiento de la zona, donde se extiendan los servicios que oferta la ciudad de Mérida, mas allá del centro, como la red de hidrantes municipales, que jamás fueron instalados en la barriada».