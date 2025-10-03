Trifulca política entre el Gobierno local y Valdés por la plaga de palomas en Mérida

La plaga de palomas en la ciudad provoca una disputa política entre el Gobierno municipal y el grupo Por Mérida, de ... Miguel Valdés. Este acusó este jueves al Ejecutivo local de ocultar un informe mandado por el SES (Dirección General de Salud Pública) al Ayuntamiento el 17 de julio pasado «recomendando medidas urgentes» en viviendas abandonadas en La Antigua donde había proliferación de estas aves.

Valdés agregó que todavía no se ha actuado por parte del Consistorio. «La ocultación de esta información supone una grave falta de transparencia y responsabilidad institucional, al anteponer el silencio a la obligación de informar y proteger a los ciudadanos», finalizaba la nota de prensa mandada por el grupo Por Mérida.

El Gobierno local informa que solicitó el 21 de marzo de 2024 un informe a Salud Pública de la Junta para poder obtener una autorización judicial que permitiese actuar en esas viviendas de propiedad privada con sobrepoblación de palomas.

La Junta de Extremadura no respondió hasta el pasado 22 de julio, «una vez que el Ayuntamiento había iniciado los trámites para la implantación de diferentes acciones efectivas para el control poblacional de estas aves».

Aclara el Gobierno local que el 22 de abril de 2024, el Ayuntamiento notificó la ejecución forzosa de dichas viviendas, de manera que dicha actuación permitiera el inicio de los trabajos de limpieza y control de las palomas. «Ante la ausencia de los propietarios de las mismas, se emitió ese mismo día una resolución de ejecución subsidiaria para la apertura de las casas y el comienzo de la limpieza subsidiaria», indica.

El Gobierno local acusa finalmente a Miguel Valdés de «intentar manipular a la ciudadanía, confundiendo una acción judicial, iniciada por el propio Ayuntamiento para dar solución a este problema, con una supuesta ocultación de información».

Hay que recordar que el Consistorio emeritense sacó a concurso este verano el control, a través de una empresa, de la proliferación de palomas en la ciudad. El presupuesto era de 38.000 euros con un plazo de ejecución de dos años más uno adicional de prórroga, con lo que el coste puede llegar a 57.000 euros. Cerrado el plazo de admisión de ofertas no se ha presentado ninguna. El Gobierno local ha dicho que volverá a sacar el concurso.