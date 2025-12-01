Torneo solidario de fútbol en favor de la asociación regional del Parkinson Se celebrará el 10 de diciembre en el campo de fútbol de la barriada emeritense de María Auxiliadora

Celestino J. Vinagre Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:13

Fútbol solidario de categoría benjamín en favor de la asociación regional del Parkinson. Se disputará el 10 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana en el campo de la barriada de María Auxiliadora.

El torneo está organizado por el Club Atlético Romano, con la participación además de Imperio, Mérida AD, y CD La Corchera. Tiene la novedad este año de contar con dos equipos formados por personas con diversidad funcional. En la entrada se instalará una mesa informativa donde se dará información de la entidad y para la recogida del donativo de dos euros.

Para iniciar el evento se realizara un saque de honor de Luis Rodríguez Ardila que ha sido integrante de los equipos técnicos de clubes como Atlético de Madrid o Liverpool.

Habrá una barra para los asistentes con bebidas, montaditos y una paella con precios populares, así como con hinchables para los niños.

El delegado de Deportes del Ayuntamiento, Antonio Marín, ha animado a ciudadanía a que acuda a este evento «que une deporte con un fin solidario; una acción que demuestra la sensibilidad del mundo del fútbol».

Mientras, Luis Rodríguez Ardila, socio de la asociación regional de Parkinson y ex secretario técnico del Atlético de Madrid, ha subrayado que «como hombre de fútbol« destaca la importancia que tiene un acontecimiento como este. »Sobre todo en estas categorías de base donde la ilusión por llegar al mundo de las estrellas siempre irrumpe con fuerza y en general multitud de sueños en el camino hacia el éxito. Esta convivencia es única para aquellos jugadores que participan además el deporte va acompañado del espíritu de solidaridad», ha culminado.