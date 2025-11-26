Taller de mayores para reducir la brecha digital
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 01:00
REDACCIÓN. El Ayuntamiento pone en marcha la campaña de mayores ‘Familiarízate con tu móvil’ con un taller. El objetivo es reducir la brecha digital y ... mejorar el conocimiento sobre el funcionamiento de los dispositivos tecnológicos. Se desarrolla esta semana en diferentes centros de mayores de la ciudad. Tiene una duración de ocho horas y son 14 las personas apuntadas a este taller. Se enmarca dentro del programa Mayores Conectad@s promovido por el Gobierno.
