Imagen de archivo de una calle de Plantonal de Vera. HOY
Mérida

Sale a concurso por 700.000 euros obras de mejora de la red de abastecimiento en Plantonal de Vera

En esta barriada emeritense los trabajos previstos durarán tres meses

R. H.

Jueves, 9 de octubre 2025, 14:19

El Ayuntamiento de Mérida saca a concurso la mejora de la red de abastecimiento en la barriada de Plantonal de Vera. Sale por un importe ... de 700.000 euros. Tiene un plazo de ejecución de tres meses. Se sustituirá la red por tuberías de fundición dúctil y tubería de polietileno de alta densidad en una docena de calles. Son Gustave Doré, Obispo Zenón, San Juan de la Cruz, Rubén Darío, Arzobispo Fernando de Vera, Paul Verlaine, San Antonio de Padua, San Fernando, Pedro de Valdivia, Doctor Fleming, Travesía de San Fernando y La Parra.

