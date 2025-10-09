Sale a concurso por 700.000 euros obras de mejora de la red de abastecimiento en Plantonal de Vera
En esta barriada emeritense los trabajos previstos durarán tres meses
R. H.
Jueves, 9 de octubre 2025, 14:19
El Ayuntamiento de Mérida saca a concurso la mejora de la red de abastecimiento en la barriada de Plantonal de Vera. Sale por un importe ... de 700.000 euros. Tiene un plazo de ejecución de tres meses. Se sustituirá la red por tuberías de fundición dúctil y tubería de polietileno de alta densidad en una docena de calles. Son Gustave Doré, Obispo Zenón, San Juan de la Cruz, Rubén Darío, Arzobispo Fernando de Vera, Paul Verlaine, San Antonio de Padua, San Fernando, Pedro de Valdivia, Doctor Fleming, Travesía de San Fernando y La Parra.
Por otro lado, se sustituirá la red por tuberías de polietileno en la avenida del Peral y en otras seis calles más en esta barriada periférica de la capital extremeña. Se trata de Rey Eurico, Rubén Darío, Arzobispo Fernando de Vera, San Juan de la Cruz, Doctor Fleming y Pedro de Valdivia.
El Gobierno local recuerda que con esta actuación en las redes de saneamiento y abastecimiento del agua se continua trabajando por las sustitución, en diferentes zonas de la ciudad, de los antiguos sistemas que provocaban averías, roturas y que provocaban innumerables molestias a los vecinos y vecinas. Se trata de la segunda gran actuación en este sentido, junto a la que actualmente se está llevando a cabo en San Juan y María Auxiliadora.
