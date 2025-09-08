HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este lunes, 8 de septiembre, en Extremadura?
Obras actualmente en marcha en la barriada de San Juan. J. M. ROMERO

El Ayuntamiento de Mérida renovará al completo la red de suministro de agua de San Juan

Las obras actualmente en marcha tendrán una segunda fase dotada con 1 millón de euros para mejorar el servicio en todo el barrio

Juan Soriano

Juan Soriano

Lunes, 8 de septiembre 2025, 21:02

Inversión millonaria en San Juan para eliminar los problemas en el servicio de abastecimiento de agua. Este barrio, que cuenta con algunas de las infraestructuras ... más envejecidas de la ciudad, lleva desde hace semanas con obras para la mejora de la red en varias de sus calles. El Ayuntamiento de Mérida afrontará una segunda fase para actuar en toda la zona, para lo que ha convocado un concurso dotado con 1 millón de euros de presupuesto y que tiene un plazo de ejecución de tres meses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los bomberos encuentran el cadáver de una persona que se precipitó desde el Puente Real
  2. 2

    La Feria de Mérida se despide con mal balance en el recinto del río Guadiana
  3. 3 Dos heridos por intoxicación en la cooperativa Viñaoliva de Almendralejo
  4. 4 La consejera de Salud atiende a un hombre que se desvanece en plena misa por el Día de Extremadura
  5. 5 Detenido por apalear al hombre que le acogió en su casa cuando atravesaba problemas económicos
  6. 6 Trasladan al Hospital de Coria a un hombre corneado tras ser operado en Casas de Don Gómez
  7. 7 La plantilla del Badajoz amenaza con una huelga indefinida
  8. 8

    Noche de aplausos y reivindicación: «Hoy sufrimos las consecuencias del abandono del campo»
  9. 9

    Iván vuelve a casa en su lucha contra el Guillain-Barré
  10. 10 Los secretos de la bandera de Extremadura: lo que pocos saben sobre ella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Ayuntamiento de Mérida renovará al completo la red de suministro de agua de San Juan

El Ayuntamiento de Mérida renovará al completo la red de suministro de agua de San Juan