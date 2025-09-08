El Ayuntamiento de Mérida renovará al completo la red de suministro de agua de San Juan

Inversión millonaria en San Juan para eliminar los problemas en el servicio de abastecimiento de agua. Este barrio, que cuenta con algunas de las infraestructuras ... más envejecidas de la ciudad, lleva desde hace semanas con obras para la mejora de la red en varias de sus calles. El Ayuntamiento de Mérida afrontará una segunda fase para actuar en toda la zona, para lo que ha convocado un concurso dotado con 1 millón de euros de presupuesto y que tiene un plazo de ejecución de tres meses.

La primera fase de estos trabajos también salió a licitación por 1 millón, pero se adjudicó a FCC Aqualia por cerca de 890.000 euros. Con el nuevo contrato, la inversión se acercará por tanto a los 2 millones de euros.

San Juan presenta un viario con gran diferencia de cotas topográficas, hasta 24 metros entre la avenida Casa Herrera, la zona baja del barrio, y la calle Río Tiétar, en la parte más elevada. Esto lleva a una disparidad de presiones en la red de abastecimiento, que además no está sectorizada y que cuenta con tuberías de fibrocemento, de una cierta antigüedad. Todo esto causa múltiples averías en la red, mayoritariamente en la zona baja, en la que se trabaja en la actualidad para evitar estos problemas.

Además, para prevenir roturas en la barriada se ha venido dando un peor servicio en la zona alta, ya que cualquier aumento de presión provocaría un mayor riesgo de reventón en la parte baja. Cuando acaben las obras de la primera fase se actuará en el conjunto de la barriada con el objetivo de evitar estas carencias y por tanto mejorar el servicio.

Según recoge la documentación de la segunda fase, el objetivo es renovar la red de abastecimiento de la zona alta de la barriada, delimitada por las calles Duque Claudio al sureste, avenida Felipe VI, Siervas de San José y el borde urbano.

La red de fibrocemento, propensa a roturas por cambios de temperatura y variaciones de presión, será sustituida por tuberías de fundición dúctil y polietileno de alta densidad, materiales más modernos y duraderos. Para ello, se proyecta el corte y la demolición de la calzada afectada por la nueva traza para el abastecimiento de agua potable, así como los tramos de acera afectada por la ejecución de las acometidas.

Asimismo, se dividirá la red actual de la barriada en zonas diferenciadas para que puedan funcionar de manera independiente en cuanto a caudal y presiones. El primer sector ya se está ejecutando con la primera fase de las obras. En el nuevo contrato se contempla la creación de otros dos sectores más.

Uno de ellos estará delimitado por la nueva tubería de la calle Duque Claudio y travesía San Francisco de Sales, por la red existente y el tramo a ejecutar en la avenida Felipe VI y por la nueva red que se instalará en las en calles Nuestra Señora de Loreto, Barqueros, Zapateros y Santa Ana.

El tercer sector quedará comprendido por la red a ejecutar en calles Barqueros, Zapateros y Santa Ana; por las nuevas tuberías en Felipe VI y calle Siervas de San José y por la infraestructura de cierre de borde urbano en el límite norte.

La ejecución de la nueva red se realizará dejando en servicio la actual mientras duren los trabajos, de tal manera que no supongan una interrupción del servicio. La actuación se contempla con la reposición de la calzada que será necesario levantar para realizar las obras.

Junto a esto, se acometerá el refuerzo de capa de rodadura, la mejora de accesibilidad y la ordenación de estacionamientos en la avenida Felipe VI.

También en María Auxiliadora

La actuación que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Mérida también alcanza a la barriada de María Auxiliadora, situada al otro lado del río Albarregas.

El proyecto señala que la red de esta zona presenta en algunos puntos los mismos problemas que en San Juan, con tuberías de fibrocemento que se encuentran en el final de su vida útil, ubicadas en zonas bajas y por tanto sensibles a cambios de presión y temperatura, lo que causa roturas periódicas.

Sin embargo, en otras zonas de María Auxiliadora no se presentan dichos problemas, ya que en actuaciones anteriores se acometió la renovación de la red con tubería de fundición dúctil, de más resistencia. Ahora se pretende completar esos trabajos en las calles Ausonio y López Prudencio y la plaza Óscar Arias.