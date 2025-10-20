La ruta senderista al parque natural de Cornalvo tendrá dos recorridos, de 15 y de 26 kilómetros

El Club de Senderismo 'Emérita Augusta' organiza el próximo domingo una nueva edición, la tercera, de la Ruta Parque Natural de Cornalvo. La salida se ... realizará en la explanada situada junto al Cortijo de Campomanes, entre las 9 y las 9.15 horas de la jornada dominical, y habrá dos recorridos, uno largo, de 26 kilómetros, y otra, más corta, de 15. En ambos casos, no plantean especiales dificultades.

Las dos rutas discurren en todo momento por caminos, salvo algún pequeño tramo de carretera. Las inscripciones se realizarán a través de la página web del club de senderismo, senderismoemeritaaugusta.com.

Las inscripciones se realizarán hasta las 18 horas de pasado mañana miércoles o hasta que se agoten las plazas disponibles. Los senderistas federados deberán abonar 12 euros; los participantes no federados, 15.

La ruta se incluye dentro del programa Camina Badajoz, de la Diputación Provincial y cuenta con la colaboración de los Ayuntamientos de Trujillanos y de Mérida y del Parque Natural de Cornalvo.