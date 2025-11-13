HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Escultura de Juan de Ávalos que se entrega como Premio Excelencia por el Club Rotary de Mérida. HOY

Los rotarios premian al Consorcio de Mérida en su gala benéfica de mañana

Le reconocen su excelencia y su labor de conservación y puesta en valor del patrimonio

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:49

Comenta

Premio Excelencia de Los Rotarios de Mérida para el Consorcio de la Ciudad Monumental. El Club Rotary celebra mañana, a las 21 horas, en el Parador de Mérida, su tradicional Gala Benéfica, este año a favor del Hogar de Ancianos 'Santa Teresa Jornet'. Durante el desarrollo de la misma entregará su Premio a la Excelencia Emérita Augusta, que en esta ocasión es para el Consorcio de la Ciudad Monumental.

El club rotario emeritense, explica en nota de prensa, distingue con este galardón el trabajo «constante del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, »en pro de la conservación y puesta en valor del patrimonio de la ciudad«. En ediciones anteriores han sido reconocidas por el club entidades como el Parador Nacional de Turismo, la Academia de la Guardia Civil de Tráfico, la Universidad Nacional a Distancia, o el escultor Juan de Ávalos, quien además donó la escultura El Arquero que actualmente se entrega como premio.

Para recoger el galardón se anuncia la presencia de la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, que es la presidenta del Patronato del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida y del director del Consorcio, Félix Palma.

La gala, dentro de una cena benéfica, estará amenizada por la emeritense Aurora Samino y su grupo Swing Ton ni Son, a la vez que contará con el sorteo de diversos regalos, como lotes de productos, cenas gourmet, o experiencias de viajes, donados por colaboradores de Club Rotary.

Además, este año entre las donaciones en favor de los más necesitados destaca el cuadro del pintor extremeño Damián Retamar titulado Manos de tierras pardas con bellotas, de la serie 'Manos de tierras pardas'. Está valorado en más de 4.000 euros y se ha entregado esta semana a Julio González, miembro de la directiva de Rotary Mérida.

Desde el club emeritense se espera superar el éxito de la edición del pasado año 2024. La cena y gala en favor de la Asociación Oncológica de Extremadura en Mérida contó con la asistencia de más de 150 personas y 30 empresas patrocinadoras.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mujer que fue arrollada por un caballo en Arroyo de la Luz reclama 1,3 millones al Ayuntamiento
  2. 2 Osuna acompaña a Gallardo en la lista de la Asamblea, en una candidatura del PSOE muy renovada para el 21-D
  3. 3 Suspendido el Mercado Medieval de Cáceres
  4. 4

    Educación suma una decena de llamamientos urgentes ante la dificultad para cubrir vacantes
  5. 5 De la calma de un pueblo a conquistar pasarelas: así es el diseñador extremeño Rubén Murga
  6. 6 «Por muy pequeño que sea tu gallinero, hay que tomar conciencia contra la gripe aviar»
  7. 7 El Faro anuncia nueva apertura: una de las tiendas de juguetes más conocidas de Badajoz regresa por Navidad
  8. 8 Los cuatro detenidos en Navalmoral estafaban presuntamente en el seno de una entidad religiosa
  9. 9 Así se ha visto la aurora boreal sobre Extremadura: un espectáculo histórico en el cielo
  10. 10 Un quinto premio del 95 pendiente de cobro y enmarcado en un mercadillo... así es el emotivo anuncio de la Lotería de Navidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los rotarios premian al Consorcio de Mérida en su gala benéfica de mañana

Los rotarios premian al Consorcio de Mérida en su gala benéfica de mañana