Los rotarios premian al Consorcio de Mérida en su gala benéfica de mañana Le reconocen su excelencia y su labor de conservación y puesta en valor del patrimonio

Celestino J. Vinagre Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:49 Comenta Compartir

Premio Excelencia de Los Rotarios de Mérida para el Consorcio de la Ciudad Monumental. El Club Rotary celebra mañana, a las 21 horas, en el Parador de Mérida, su tradicional Gala Benéfica, este año a favor del Hogar de Ancianos 'Santa Teresa Jornet'. Durante el desarrollo de la misma entregará su Premio a la Excelencia Emérita Augusta, que en esta ocasión es para el Consorcio de la Ciudad Monumental.

El club rotario emeritense, explica en nota de prensa, distingue con este galardón el trabajo «constante del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, »en pro de la conservación y puesta en valor del patrimonio de la ciudad«. En ediciones anteriores han sido reconocidas por el club entidades como el Parador Nacional de Turismo, la Academia de la Guardia Civil de Tráfico, la Universidad Nacional a Distancia, o el escultor Juan de Ávalos, quien además donó la escultura El Arquero que actualmente se entrega como premio.

Para recoger el galardón se anuncia la presencia de la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, que es la presidenta del Patronato del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida y del director del Consorcio, Félix Palma.

La gala, dentro de una cena benéfica, estará amenizada por la emeritense Aurora Samino y su grupo Swing Ton ni Son, a la vez que contará con el sorteo de diversos regalos, como lotes de productos, cenas gourmet, o experiencias de viajes, donados por colaboradores de Club Rotary.

Además, este año entre las donaciones en favor de los más necesitados destaca el cuadro del pintor extremeño Damián Retamar titulado Manos de tierras pardas con bellotas, de la serie 'Manos de tierras pardas'. Está valorado en más de 4.000 euros y se ha entregado esta semana a Julio González, miembro de la directiva de Rotary Mérida.

Desde el club emeritense se espera superar el éxito de la edición del pasado año 2024. La cena y gala en favor de la Asociación Oncológica de Extremadura en Mérida contó con la asistencia de más de 150 personas y 30 empresas patrocinadoras.