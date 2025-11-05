Los rotarios organizan una cena y gala benéficas para el hogar de mayores de Santa Teresa de Jornet Será el próximo viernes 14 en el Parador emeritense, a partir de las 21 horas

Celestino J. Vinagre Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:42 Comenta Compartir

Los Rotarios de Mérida repiten evento solidario en favor de la congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, que gestiona el hogar de mayores Santa Teresa Jornet. El club Rotary celebrará el viernes 14 de este mes una gala y cena benéficas en el Parador emeritense.

La asociación invita y anima a la sociedad emeritense a participar en este evento solidario que tiene un coste de 75 euros por persona. Pueden abonarse mediante ingreso o transferencia en la cuenta ES91 0078 0020 0140 0001 2441. Es imprescindible la confirmación de asistencia enviando justificante del pago al correo electrónico presidencia@rotarymerida.com, antes del día 12.

La cena benéfica dará comienzo a las 21:00 horas. La gala estará amenizada por la emeritense Aurora Samino y su grupo Swing Ton ni Son, a la vez que contará con el sorteo de diversos regalos, como lotes de productos, cenas gourmet, o experiencias de viajes, donados por colaboradores de Club Rotary.

Además, este año entre las donaciones en favor de los más necesitados destaca el cuadro del pintor extremeño Damián Retamar titulado Manos de tierras pardas con bellotas, de la serie 'Manos de tierras pardas'. Está valorado en más de 4.000 euros y se ha entregado esta semana a Julio González, miembro de la directiva de Rotary Mérida.

Desde el club emeritense se espera superar el éxito de la edición del pasado año 2024, pues la cena y gala en favor de la Asociación Oncológica de Extremadura en Mérida contó con la asistencia de más de 150 personas y 30 empresas patrocinadoras.

Esta acción solidaria permitió sufragar el apoyo psicológico a pacientes con cáncer y sus familiares, uno de los servicios que mayor coste anual suponen para la asociación oncológica.

El Club Rotary de Mérida pertenece a Rotary Internacional, que se presenta como una red mundial de «líderes, vecinos, amigos, y personas unidas para acciones, generar cambios y ayudas perdurables en el mundo, transformando nuestras contribuciones en proyectos».

Rotary ha decidido dar prioridad a proyectos centrados en mejorar la salud, la educación, el bienestar y la seguridad económica de las niñas en todo el mundo. Así, por ejemplo, está centrado en ayudar a los afectados por la crisis de Ucrania.

Desde el Club Rotary de Mérida se trabaja además de en estas líneas, en otras de carácter más cercano y de impacto directo en la ciudad, como las acciones desarrolladas en favor de Feafes Mérida, la asociación oncológica, el Hogar Santa Teresa Jornet, así como de comedores y otros centros e iniciativas sociales.

Temas

Ucrania

Mérida