Los regantes de Mérida tienen esta campaña un 40% menos de agua

Francisco Sánchez, el presidente de la comunidad de regantes de Mérida, apela una y otra vez a la planificación.

Esta campaña, explica, la están salvando porque en cada parcela se mira cada litro que usan.

Más de cinco mil quinientas hectáreas se riegan en Mérida desde el Canal de Lobón. Empezaron hace pocas semanas y la previsión es llegar hasta octubre sin muchas dificultades. «Estudiamos muy bien de que situación partíamos y lo que íbamos a tener cada uno»

Entiende el presidente que al tomar las decisiones antes de plantar los cultivos de verano han podido organizar con precisión.

Al final determinaron que cada regante va a disponer de cuatro mil metros cúbicos por hectárea.

Lo normal es trabajar con seis mil quinientos metros cúbicos por hectárea. Tienen, por tanto, un 40% menos de agua este año para el mismo terreno.

Con ese crédito cada uno luego planifica según sus explotaciones y cómo lo va a gastar hasta octubre

Los que tengan olivo superintensivo, por ejemplo, quizás prefieran ahorrar mucho ahora y dejar para el final su agua y los que lleven maíz irán viendo en las próximas semana si les conviene segar en verde algunas parcelas que no van a tener rendimiento. «Los agricultores nos estamos organizando muy bien. Todos miramos cada gota. En épocas de crisis nos administramos mejor y la de esta año va a ser la más eficaz de todas».

Los agricultores del Canal de Lobón decidieron al inicio de campaña poner cultivos menos dependientes del agua –como el girasol– y arreglar las fugas en las canalizaciones propias para que llegara más caudal cuando soltaran. Ahora, en el día a día, también trabajan por el ahorro dejando las zonas más desniveladas sin agua y rastreando casi a diario las parcelas para cubrir con precisión.

Apela el presidente también a la inversión que hicieron años atrás modernizando canales, corrigiendo desniveles y arreglando las tuberías con menos caudal. Esta sequía, apunta, va a demostrar que las comunidades que más invirtieron en el pasado superarán mejor el déficit. Incluso cree que hay algunos sectores entre el Canal de Lobón y el de Montijo que van a cerrar un campaña casi con normalidad, algo que nadie se atrevía a predecir en marzo cuando estudiaban las asignaciones.

Manuel Graciano es uno de los agricultores que este verano ha cambiado sus prioridades. Decidió reducir el tomate de doce a seis hectáreas y poner girasol en cuatro, junto a la autovía. Dice que ahora, viendo la cotización del girasol, se arrepiente de no haber puesto más. «Nos decían que había que prepararse para un futuro con menos agua. Nos equivocamos, no era el futuro es el presente». Cree que las próximas semanas serán claves para ver si su apuesta le ha salido bien. Los girasoles han levantado ya la cabeza y ahora suelen acercarse los pájaros para comerse las pipas. «Si no hacen mucho destrozos, conseguiremos una cosecha rentable, pero hay que esperar».

Manuel sabe por compañeros de las Vegas Altas lo complicado que está siendo este verano para sacar adelante el poco arroz y tomate que se han sembrado. «Todos hemos retrasado al máximo la toma de agua, pero estamos ante una sequía que parece permanente».