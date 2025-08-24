HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Clientes de la empresa de actividades náuticasnatucias y aventura La Jarilla. J. C.

El reclamo de las actividades náuticas en la presa alangeña y en Mérida

Una empresa extremeña ofrece servicios para ocio y disfrute tanto en el embalse como en el tramo urbano del Guadiana a su paso por la capital regional

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Domingo, 24 de agosto 2025, 09:25

En la presa de Alange y el tramo urbano del río Guadiana por Mérida trabaja una empresa extremeña de actividades náuticas y aventura. Se llama La Jarilla y es una oportunidad para que los que visitan la capital extremeña tengan otra alternativa más de ocio y disfrute. En kayak, en banana boat, en lanchas, se puede practicar vindsurf, esquí naútico (wake board) y hasta vela ligera en el embalse alangeño a través de una empresa en la que José Calvo derrocha esfuerzos en situaciones complicadas. Este año, con una ola de calor extensa.

«Adaptamos los horarios al tiempo. Si hace mucho calor, las actividades a primera hora de la mañana o a última de la tarde», reseña a este diario. El cliente habitual es mayoritariamente de fuera de la región, turismo familiar por más señas, que aprovecha su paso por Mérida para disfrutar de otra actividad más en Alange.

Pero también en Mérida hay opciones de aprovechar el paso del Guadiana. Calvo ha creado Emerita Kayak. Un nuevo servicio para el turista y una alternativa de ocio para los emeritenses. Ofrece recorridos por el río Guadiana, con salida desde el Palacio de Congresos. Desde ahí se remonta el río pasando por el puente Lusitania, el puente Romano y el Fernández Casado.

