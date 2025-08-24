HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Espectadores viendo una película en el Foro Romano de Mérida. HOY

Proyección de Gladiator II en el pórtico del Foro Romano de Mérida

Será mañana y finaliza así la programación de películas organizadas por el Festival de Mérida

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Domingo, 24 de agosto 2025, 07:56

El pórtico del Foro Romano concluye mañana lunes el ciclo de cine Aestas 2025 dentro de la programación del Festival Internacional de Teatro de Mérida. Lo hace con la proyección de la película Gladiator II. Será a las 22.30 horas. El coste de la entrada para ver este film es de 3 euros.

Con una duración de 148 minutos y bajo la dirección de Ridley Scott, tiene en su reparto a Paul Mescal, Denzel Washington, Connie Nielsen, Pedro Pascal, Joseph Quinn, entre otros actores. El argumento gira a que dieciséis años después de la muerte de Marco Aurelio, Roma está gobernada por los emperadores gemelos Geta y Caracalla. El nieto de Aurelio, Lucio Vero, vive con su esposa en el reino africano de Numidia.

El ciclo de cine Aestas ha proyectado en este verano siete películas anteriormente. Se trata de Flow, un mundo que salvar; El baile de la alquimista; La historia de Souleymane; La furia; El segundo acto; Megalópolis e Incendies.

