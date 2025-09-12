Este es el programa de actividades de La Noche del Patrimonio en Mérida La cita se celebra de forma simultánea en las localidades que forman parte del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad

Actividad en el Templo de Diana de la edición 2021 de La Noche del Patrimonio.

Una quincena de espacios monumentales de Mérida acogerán este sábado setenta actividades programadas con motivo de La Noche del Patrimonio, un evento que se celebra de forma simultánea en las localidades que forman parte del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, del que también forma parte Cáceres.

Las visitas guiadas y talleres tienen el aforo prácticamente completo, pero se podrá disfrutar de numerosas actividades al aire libre en distintos puntos de la ciudad, desde Proserpina al Acueducto de los Milagros pasando por la Plaza de España y los principales recintos monumentales.

Plaza de las Méridas del Mundo. Mercado de Artesanía. A partir de las 10.00.

Proserpina. Actividades acuáticas y de animación. Desde las 11.00.

Acueducto de Los Milagros. Festival familiar de música. Desde las 12.00.

Puerta de la Villa. Visitas guiadas Mérida curiosa (17.30 y 19.30) y Mérida secreta (20.30 y 22.00).

Teatro Romano. Taller 'Construimos el peristilo' (18.00 y 19.00). Visitas guiadas al Teatro y Anfiteatro (21.00 y 22.00).

Plaza de España. Espectáculo de magia Magojoz y talleres Facepoint y Glitterbar (18.00). Pasacalles Arlequines (19.30). Mosaico tesela a tesela (20.00).

Centro Cultural Alcazaba. Escape Room detectives (18.00) y cuentacuentos (18.30). Visitas al Archivo Histórico Municipal (a partir de las 19.00).

Teatro María Luisa. '¿Quieres pecar conmigo?'. 19.00 y 21.30.

Parador de Turismo. Visitas teatralizadas desde las 18.30. Conciertos de la Coral Augusta Emerita (19.30) y de Guillermo Segovia (20.10).

Arco de Trajano. Desfile de las legiones. 20.00 y 21.00.

Alcazaba Árabe. Un alcazaba con mucho arte (a partir de las 20.00). Grupos folclóricos Caramancho (20.00) y La Antigua (21.00). 'Vengo jondo' de Marco Flores (22.30).

MNAR. Unidades de interpretación 'Militaria', 'In vino veritas', 'Textrinum', 'Lustratio' y 'Huyendo de los márgenes'. De 21.30 a 0.00.

Templo de Diana. Lyberic. Tributo a Il Divo. 22.00.

Termas de Pontezuelas. Espectáculo de gladiatura. 22.00.

Puente Romano. Visita guiada Patrimonio celeste. 22.30.

Otros. Gymkana urbana (10.00), ruta en Vespa (13.00) y visita al solar de una 'fullonica' en Fernández López (18.00 y 19.00).