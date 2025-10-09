La procesión extraordinaria de la hermandad del Calvario publicita su recorrido para el día 18 Si la lluvia no la frustra, saldrá a las 18 horas y se ofrece un correo electrónico para inscribirse

Pequeños cofrades junto al paso de Jesús Orando en el Huerto en una salida del Martes Santo de la Hermandad del Calvario.

Celestino J. Vinagre Jueves, 9 de octubre 2025, 11:41

La Hermandad del Calvario de Mérida confirma el recorrido previsto para la procesión extraordinaria fijada para dentro de diez días, el sábado 18. Sigue el itinerario en buena parte del Jueves Santo aunque el regreso se hace con más presencia de las calles del barrio que la acoge. La salida procesional se ha fijado para las 18 horas y la previsión de recogida a las 22 horas. Contempla poner en las calles del centro urbano siete pasos, los seis de la cofradía más el de La Burrita, ligado históricamente a la hermandad hasta que se lo cedió la Infantil. Se realiza para conmemorar el 125 aniversario de vida de la hermandad emeritense.

Según acaba de comunicar la junta de gobierno, el recorrido de la procesión es calle Calvario, Travesía de Almendralejo, Plaza de la Constitución, Trajano, Félix Valverde Lillo, Plaza de España, Concatedral de Santa María, San Salvador, Almendralejo, callejón de la Amargura, Plaza de Luis Chamizo, Francisco Almaraz, Cristo Rey, Adriano, Augusto y recogida en la ermita.

Se indica que hasta un día antes de la procesión, el viernes 17, se pueden inscribir las personas que desean participar en ella. En la secretaría de la Hermandad, en la calle Calvario, o en el correo electrónico calvariomerida1900@gmail.com. Se puede colaborar con un donativo, que irá para sufragar los gastos de la procesión y para obras benéficas, mediante transferencia bancaria ES65 3001 0059 8759 1000 3354 o bizum al número 603 121 945, indicando la palabra Extraordinaria.

La junta de gobierno explica que es recomendable llevar la medalla de hermandad y la papeleta de sitio, para la correcta organización de la procesión. Se debe vestir calzado oscuro y no llevar zapatos deportivos. Los costaleros vestirán igual que en Semana Santa y los portadores con camisa blanca y pantalón oscuro.

Como adelantó HOY el pasado 19 de septiembre, se vaticina la participación de unas 700 personas en todo el desfile procesional. Entre hermanos e integrantes de bandas de música. ondrá en la calle a siete pasos. El Santísimo Cristo del Calvario, que saldrá como yacente, no crucificado; Nuestro Padre Jesús Nazareno; Oración en el Huerto; Cristo de la Flagelación y las dos vírgenes, María Santísima de la Amargura y la de los Dolores. Además se sumará el paso de La Burrita.

Cartel de la procesión extraordinaria de Calvario. HOY

Estarán acompañados por las bandas de la OJE emeritense, la Agrupación Musical de La Paz y la banda del Pilar de Villafranca de los Barros. Además también formarán parte del desfile procesional la banda de música de Pilar Vizcaíno y la de Talavera la Real.

Las previsiones meteorológicas a largo plazo apuntan en este momento a la posibilidad de lluvias la próxima semana que podrían afectar a la procesión extraordinaria del Calvario. En todo caso, a diez días vista hay que esperar para tener un pronóstico del tiempo más fiable.

La salida procesional de la Hermandad es uno de los actos encuadrados dentro del programa de actividad por su 125 aniversario. Incluye un ciclo de cuatro charlas serán entre octubre y noviembre y el certamen musical contará con cinco bandas y agrupaciones musicales el 15 de noviembre. Además, también habrá una exposición fotográfica con imágenes de la hermandad desde 1892.