El PP afirma que el Gobierno local está llevando a la Feria de Mérida a la desaparición

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Mérida critica «la dejadez, la falta de proyecto y el desinterés del equipo de Gobierno socialista están llevando ... a la feria al borde de la desaparición tal y como la conocíamos».

El PP cuestiona, más de una semana después de la celebración de las fiestas, el desarrollo de la Feria de 2025. El portavoz popular, Santiago Amaro, propone recuperar tradiciones como la celebración de espectáculos taurinos. «No se trata sólo de defender una tradición con arraigo en Mérida, sino de ofrecer una programación plural que respete y represente a todos los emeritenses», afirma.

También critica la reducida presencia de visitantes a mediodía en el ferial, el escaso número de casetas «y la huida de algunas de ellas antes de que finalizaran los siete días festivos». Para el PP, es incomprensible que, mientras todas las actividades del resto del año se concentran en el centro de la ciudad, no se incentive a los hosteleros y empresarios locales a participar activamente en la feria.

El Grupo Popular considera que fomentar el ambiente festivo en la zona centro castiga a los residentes, que deben soportar ruidos excesivos, aglomeraciones y ocupaciones de calles, además de menos posibilidades de aparcamiento.

Por ese motivo, propone que se impulse un modelo que fomente la instalación de casetas por parte de hosteleros y entidades locales en el recinto ferial, «devolviendo así la vida a un espacio que, en estas fechas, debería ser el epicentro de la celebración».

Asimismo, lamenta que este año han desaparecido los puestos de artesanía. «Si el espacio no estaba adaptado para los puestos itinerantes no entendemos cómo, días después, se permite la instalación, en esa misma zona, y en horario nocturno, del tradicional mercadillo de Mérida», apunta.

Competencia al ferial

El PP critica igualmente «la escasa acogida que ha tenido uno de los proyectos estrella del equipo de Gobierno, la caseta joven, lugar que ha competido directamente con la organización de otros eventos para jóvenes en el Paseo de Roma».

De esa forma, considera que se trata «de una inversión inútil» frente a los conciertos en la zona centro que ha promovido el propio Ayuntamiento emeritense.

Asimismo, el Grupo Popular reclama que se cumpla «de una vez por todas» el compromiso de invertir en el recinto ferial, «una promesa que arrastra desde hace años y que nunca se ha materializado». Además, indica que el recinto sigue mostrando deficiencias en materia de accesibilidad con zonas con grava, explanadas sin asfaltar y ausencia de itinerarios adaptados.

Para los populares, una prueba más del abandono de las instalaciones junto al Guadiana es que el propio PSOE no elige este lugar para la celebración de la comida de feria. Sin embargo, asegura que el PP «ha optado por celebrar su tradicional comida en la Caseta Municipal».

«Mérida necesita una feria con alma, con tradición, con identidad y con futuro», añade. «No se puede permitir que esta fiesta tan nuestra se convierta en un trámite sin contenido ni participación ciudadana».