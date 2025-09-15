HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Familias en el recinto ferial el Día de la Infancia. J. M. ROMERO

El PP afirma que el Gobierno local está llevando a la Feria de Mérida a la desaparición

El Grupo Popular critica la falta de inversiones en el ferial y la promoción de la fiesta en el centro

Juan Soriano

Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:40

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Mérida critica «la dejadez, la falta de proyecto y el desinterés del equipo de Gobierno socialista están llevando ... a la feria al borde de la desaparición tal y como la conocíamos».

