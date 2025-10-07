HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Material intervenido por la Policía en San Andrés. HOY

Suceso en Mérida

La Policía Nacional desmantela una plantación de marihuana en el barrio de San Andrés de Mérida

Ha detenido a dos personas y se ha incautado de 45 kilos de esa sustancia y 80 gramos de hachís

R. H.

Martes, 7 de octubre 2025, 12:37

Comenta

Operación policial en el barrio de San Andrés. Agentes de la Comisaría de Mérida de la Policía Nacional han detenido a dos personas que ocupaban un inmueble de ese barrio periférico de la capital extremeña acusados de tráfico de drogas, ocupación de bien inmueble, y defraudación de agua y fluido eléctrico, informa el gabinete de prensa del cuerpo policial.

La investigación comenzó a raíz de la recepción de numerosas quejas de vecinos del barrio emeritense de San Andrés sobre un fuerte olor a marihuana en la zona. Los agentes localizaron una plantación exterior en el patio de una vivienda de la zona.

«Las continuas vigilancias y seguimientos discretos» llevados a cabo propiciaron la identificación de la pareja que habitaba el inmueble, que trapicheaba también con hachís. Tras pedir permiso al juez, la Policía entró en el inmueble y se procedió a su registro. Después se detuvo a dos personas tras intervenir 80 gramos de hachís, 45 kilos de marihuana, una pistola simulada y enseres necesarios para el tráfico de estas sustancias.

Los detenidos son una mujer de 32 años y un hombre de 44 años de edad, ambos con antecedentes. Ha sido puestos a disposición judicial.

 

