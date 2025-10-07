La Policía Nacional desmantela una plantación de marihuana en el barrio de San Andrés de Mérida

R. H. Martes, 7 de octubre 2025, 12:37

Operación policial en el barrio de San Andrés. Agentes de la Comisaría de Mérida de la Policía Nacional han detenido a dos personas que ocupaban un inmueble de ese barrio periférico de la capital extremeña acusados de tráfico de drogas, ocupación de bien inmueble, y defraudación de agua y fluido eléctrico, informa el gabinete de prensa del cuerpo policial.

La investigación comenzó a raíz de la recepción de numerosas quejas de vecinos del barrio emeritense de San Andrés sobre un fuerte olor a marihuana en la zona. Los agentes localizaron una plantación exterior en el patio de una vivienda de la zona.

«Las continuas vigilancias y seguimientos discretos» llevados a cabo propiciaron la identificación de la pareja que habitaba el inmueble, que trapicheaba también con hachís. Tras pedir permiso al juez, la Policía entró en el inmueble y se procedió a su registro. Después se detuvo a dos personas tras intervenir 80 gramos de hachís, 45 kilos de marihuana, una pistola simulada y enseres necesarios para el tráfico de estas sustancias.

Los detenidos son una mujer de 32 años y un hombre de 44 años de edad, ambos con antecedentes. Ha sido puestos a disposición judicial.