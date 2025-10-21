La Policía Local de Mérida realizó 36 pruebas de alcoholemia la pasada semana, con 4 positivos

La Policía Local emeritense realizó 36 pruebas de alcoholemia la semana pasada en la ciudad. Cuatro de ellas dieron positivo, todas se mantuvieron por debajo ... de 0,50 mg/l, y se tramitaron las correspondientes denuncias para recibir multas por estas infracciones. Así se recoge en el informe semanal de actuación de los agentes en la pasada semana, entre los días 13 (lunes, festivo en esta ocasión) y el domingo pasado, día 19.

En esa semana abrieron un total de 11 diligencias. De estas, 9 estuvieron relacionadas con daños y 2 resultaron en lesiones de carácter leve.

Se tramitaron nueve diligencias por siniestros viales. Entre ellas, se registraron incidentes con daños materiales en diversas ubicaciones como en la C/ José Martínez Ruiz Azorín, en la barriada de La Corchera, donde un turismo colisionó con una motocicleta al no respetar la preferencia de paso, o en la avenida de Extremadura. Otros siniestros con daños ocurrieron en la calle Camino Viejo de Mirandilla y en la avenida Vía de la Plata. En ambos casos estuvieron involucrados dos turismos. Los choques llegaron por no respetar la preferencia de paso.

Además, dos incidentes de tráfico la semana pasada en la capital de Extremadura propiciaron daños en vehículos lesiones leves en personas. Uno sucedió en la calle Almendralejo, donde una furgoneta no respetó el paso y otro en el puente Lusitania, que involucró a dos turismos.

Hay que recordar, como ha adelantado este diario, que en esta semana la Policía Local de Mérida va a empezar usar de nuevo el radar móvil en diversas zonas de la ciudad para controles de velocidad.

Al mismo tiempo, presumiblemente antes de final de año, los agentes policiales tendrán a su disposición un DeltaCar para perseguir la doble final y los aparcamientos indebidos. Instalado en el techo de un coche policial, el DeltaCar detecta y capta infracciones como doble fila, estacionamiento sobre aceras o zonas peatonales, el uso de espacios reservados a otros usuarios o el estacionamiento en reservados de carga y descarga. «Su fin no es ni persecutorio y mucho menos recaudatorio. Es para que el tráfico sea más fluido y se eviten accidentes que se producen por esas infracciones», ha expresado Felipe González, delegado de Tráfico del Ayuntamiento.