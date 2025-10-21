HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La Policía Local de Mérida realizó 36 pruebas de alcoholemia la pasada semana, con 4 positivos

Hubo dos siniestros con daños y heridos leves, en la calle Almendralejo y en el puente Lusitania

Martes, 21 de octubre 2025, 12:36

La Policía Local emeritense realizó 36 pruebas de alcoholemia la semana pasada en la ciudad. Cuatro de ellas dieron positivo, todas se mantuvieron por debajo ... de 0,50 mg/l, y se tramitaron las correspondientes denuncias para recibir multas por estas infracciones. Así se recoge en el informe semanal de actuación de los agentes en la pasada semana, entre los días 13 (lunes, festivo en esta ocasión) y el domingo pasado, día 19.

