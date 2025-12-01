HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Flasmob realizado por la Fundación Atenea en 2021 en el Día de la Lucha contra el Sida en la plaza de España. HOY

La plaza de las Méridas del Mundo y el Puente Romano se iluminan en color rojo por el Sida

El Ayuntamiento coloca un lazo rojo también en la oficina de turismo de la Puerta de la Villa; la fundación Atenea reparte material informativo en la plaza de España

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:55

Comenta

1 de diciembre, Día Mundial de la lucha contra el Sida. El Ayuntamiento emeritense se vuelve a sumar a los actos institucionales en esta jornada y desde hace varios días tiene colocado un lazo rojo en la fachada de la oficina de turismo de la Puerta la Vila. Igualmente, esta noche, iluminará en rojo un tramo del Puente Romano y la plaza de las Méridas del Mundo. Además, el Consistorio emeritense promoverá en sus perfiles oficiales en redes sociales la difusión de la campaña «Por salud, Por responsabilidad, Hazte la prueba del VIH». Del mismo modo, la empresa de Transportes Urbanos se suma también a la campaña contra la enfermedad con la colocación de lazos solidarios en los autobuses urbanos que recorren la capital de Extremadura.

La jornada del 1 de diciembre tiene también otra cita con la Fundación Atenea, que colocará hoy, a partir de las 10, una mesa con material informativo y preventivo sobre el VIH y el Sida en la plaza de España y, además, el alumnado del Instituto de Enseñanza Secundaria 'Santa Eulalia' realizará diversas actividades para dinamizar la jornada conmemorativa.

Al mismo tiempo, el centro cultural Santo Domingo, de la Fundación CB, en la plaza de Santo Domingo, también acogerá durante todo el mes de diciembre una exposición fotográfica sobre VIH/Sida realizada por el alumnado de los ciclos formativos de Tratamiento y Captación de la Imagen de los intitutos 'Rodríguez Moñino' de Badajoz y 'El Brocense' de Cáceres.

El número de personas que viven en Extremadura con el VIH se sitúa entre 1.300 y 1.500, según los datos que se manejan desde el Comité Antisida de la región (CAEX), si bien se estima que el 18% de los infectados no lo saben y desconocen el estado de su enfermedad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere en Badajoz un motorista de 29 años tras un choque en la avenida de Elvas
  2. 2 La Guardia Civil detiene al hombre que se atrincheró con un cuchillo en Cilleros
  3. 3 Desalojadas ocho familias en Cáceres por el riesgo de colapso de la fachada de un bloque de pisos
  4. 4 Los hallazgos de la obra de la autovía Cáceres-Badajoz incluyen vestigios desde la prehistoria al medievo
  5. 5 Muere en Badajoz un motorista de 29 años tras un choque en la avenida de Elvas
  6. 6 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  7. 7 Trasladado en helicóptero en estado crítico un motorista de 70 años tras un choque con un coche en Moraleja
  8. 8 Consternación en Jaén por la muerte de dos menores
  9. 9

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  10. 10 Eva González: la abogada extremeña vuelve a la carga en defensa de los inmigrantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La plaza de las Méridas del Mundo y el Puente Romano se iluminan en color rojo por el Sida

La plaza de las Méridas del Mundo y el Puente Romano se iluminan en color rojo por el Sida