La plaza de las Méridas del Mundo y el Puente Romano se iluminan en color rojo por el Sida El Ayuntamiento coloca un lazo rojo también en la oficina de turismo de la Puerta de la Villa; la fundación Atenea reparte material informativo en la plaza de España

Flasmob realizado por la Fundación Atenea en 2021 en el Día de la Lucha contra el Sida en la plaza de España.

1 de diciembre, Día Mundial de la lucha contra el Sida. El Ayuntamiento emeritense se vuelve a sumar a los actos institucionales en esta jornada y desde hace varios días tiene colocado un lazo rojo en la fachada de la oficina de turismo de la Puerta la Vila. Igualmente, esta noche, iluminará en rojo un tramo del Puente Romano y la plaza de las Méridas del Mundo. Además, el Consistorio emeritense promoverá en sus perfiles oficiales en redes sociales la difusión de la campaña «Por salud, Por responsabilidad, Hazte la prueba del VIH». Del mismo modo, la empresa de Transportes Urbanos se suma también a la campaña contra la enfermedad con la colocación de lazos solidarios en los autobuses urbanos que recorren la capital de Extremadura.

La jornada del 1 de diciembre tiene también otra cita con la Fundación Atenea, que colocará hoy, a partir de las 10, una mesa con material informativo y preventivo sobre el VIH y el Sida en la plaza de España y, además, el alumnado del Instituto de Enseñanza Secundaria 'Santa Eulalia' realizará diversas actividades para dinamizar la jornada conmemorativa.

Al mismo tiempo, el centro cultural Santo Domingo, de la Fundación CB, en la plaza de Santo Domingo, también acogerá durante todo el mes de diciembre una exposición fotográfica sobre VIH/Sida realizada por el alumnado de los ciclos formativos de Tratamiento y Captación de la Imagen de los intitutos 'Rodríguez Moñino' de Badajoz y 'El Brocense' de Cáceres.

El número de personas que viven en Extremadura con el VIH se sitúa entre 1.300 y 1.500, según los datos que se manejan desde el Comité Antisida de la región (CAEX), si bien se estima que el 18% de los infectados no lo saben y desconocen el estado de su enfermedad.

