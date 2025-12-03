HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Integrantes del coro Cauri, del grupo ONCE. HOY

La Plataforma del Voluntariado y el coro Cauri, protagonistas en Mérida por el Día de las Personas con Discapacidad

Los actos, mañana, se reparten entre el patio del Ayuntamiento y el centro cultural Alcazaba

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:50

Mérida conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Aunque oficialmente es hoy, día 3, se desarrollarán mañana jueves, con diversos actos repartidos entre ... el patio del Ayuntamiento emeritense y el centro cultural Alcazaba. El protagonismo lo copan los voluntarios, a través de su plataforma, y del coro Cauri, de la ONCE.

