La Plataforma del Voluntariado y el coro Cauri, protagonistas en Mérida por el Día de las Personas con Discapacidad

Mérida conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Aunque oficialmente es hoy, día 3, se desarrollarán mañana jueves, con diversos actos repartidos entre ... el patio del Ayuntamiento emeritense y el centro cultural Alcazaba. El protagonismo lo copan los voluntarios, a través de su plataforma, y del coro Cauri, de la ONCE.

La Plataforma del Voluntariado de Mérida celebra el Día para exigir una sociedad más inclusiva y accesible, reivindicando las mismas oportunidades ante la diversidad de capacidades. Junto a oras asociaciones como la de personas con discapacidad auditiva (Adaba), la de familias y niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (Feafes Calma) y de Salud Mental (Feafes) y Down Mérida demandan políticas en ese sentido y pedir un mayor apoyo social. También estarán en los actos, entre otras, las asociaciones de donación de médula ósea (ADMO), de esclerosis múltiple de Extremadura (EMEX), la asociación de personas con discapacidad intelectual y la asociación regional de Parkinson.

Mañana, a las 16,30 horas, en el patio del Ayuntamiento, bajo el lema 'Somos Iguales, Somos Diferentes' comenzarán los actos con mesas informativas de las entidades participantes y la lectura de un manifiesto.

Conjuntamente se celebrará el Día Internacional Del Voluntariado, para resaltar la importante labor que realizan todas aquellas personas que deciden de forma desinteresada tender una mano amiga para hacer de nuestro mundo un lugar mejor.

A las 17:30 horas se ha convocado, en el patio del Consistorio, a los voluntarios voluntariado de la ciudad para la lectura del manifiesto, y a las 19 horas se realizará la entrega de premios del 8º Concurso Postales Solidarias de Navidad.

Entre las actividades, se cantará 'Bombai Festival' interpretada en lengua de signos; habrá un fotomatón; un flashmob; un taller sobre biodanza emocional, un baile y, como final de acto en el Consistorio, el canto de villancicos a cargo de la Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual.

En el centro cultural Alcazaba, a las 20 horas, arrancará el concierto del Coro Cauri, de la ONCE. Fue creado en 1988 en Badajoz bajo el nombre de Grupo Folclórico Reverdecer, con la dirección de Jesús Pereira Pérez. Por motivos organizativos y con el fin de poder llevar esta actividad más allá de Extremadura, en 2009 tuvo lugar la creación de la Asociación Cultural para la Integración en Extremadura, Aciex, que canaliza desde esa fecha la realización de eventos de carácter cultural.

Cauri ofrecerá un repertorio con canciones conocidas como 'Mi gran noche', 'A quién le importa', 'El mundo', 'Oh happy day', 'Hoy puede ser un gran día' o 'Bendita tu luz' .

Todos estos actos cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de Mérida, la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y la Diputación de Badajoz.