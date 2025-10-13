HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Paso de La Burrita, de la Cofradía Infantil, junto a la Alcazaba, en un Domingo de Ramos. HOY

El paso de La Burrita estrena candelabros para la procesión extraordinaria de Calvario

Se hará un solemne traslado el viernes por la noche hasta la ermita; el Señor irá ataviado a la vieja usanza, con túnica blanca y mantolín de terciopelo en color rojo.

R. H.

Lunes, 13 de octubre 2025, 18:20

Comenta

Traslado solemne y estrenos de la Real Cofradía Infantil de cara a su participación en la procesión de la hermandad de Calvario del próximo sábado 18. La Infantil ultima la preparación del paso de La Burrita, que saca cada Domingo de Ramos, de cada a la salida extraordinaria de Calvario. La procesión extraordinario conmemora el 125 aniversario de la hermandad de los morados, vinculada al barrio de su mismo nombre.

Hay que recordar que siete pasos y 700 personas formarán parte de la procesión extraordinaria de Calvario. Son los del Santísimo Cristo del Calvario, que saldrá como yacente, no crucificado; Nuestro Padre Jesús Nazareno; Oración en el Huerto; Cristo de la Flagelación y las dos vírgenes, María Santísima de la Amargura y la de los Dolores. Además se sumará el paso de La Burrita.

La Infantil llevará en traslado este viernes a partir de las 22.30 horas al paso de La Entrada de Jesús en Jerusalén hasta el barrio del Calvario. Saldrá desde la concatedral de Santa María con el acompañamiento musical de la banda de cornetas y tambores de la OJE de emeritense hasta la ermita de Calvario.

Acompañado por sus hermanos, que alumbrarán la procesión con cirios, la procesión recorrerá la Plaza de Santa María, San Salvador, Morerías, Almendralejo, Callejón de la Amargura, Plaza de Luis Chamizo, Muza y Calvario, con entrada en la ermita en torno a la media noche.

Los hermanos que deseen acompañar a la imagen de La Burrita en las dos procesiones (viernes y sábado) o en una de ellas, deberán comunicarlo a la hermandad antes del próximo jueves remitiendo un mail al correo de la cofradía, cofradiainfantil@gmail.com.

La Infantil ha estado ligado históricamente a la hermandad de Calvario. Tanto que el paso de La entrada de Jesús en Jerusalén es propiedad de la de Calvario. Fue cedido por la cofradía morada a la Infantil para que esta la procesionara.

De cara a la salida extraordinaria del próximo sábado, cuyo inicio está previsto para las 18 horas, estrena cuatro candelabros de guardabrisas, en madera tallada, con tres puntos de luz cada uno. Se colocarán en los laterales del paso, sumados a los cuatro ya existentes.

Los candelabros han sido elaborados por el tallista Juan Manuel Pulido, autor de la canasta y los candelabros existentes. Las nuevas piezas han sido donadas por Mamen Gil Rodríguez a la Hermandad.

Además, hay otra novedad para la procesión extraordinaria del sábado. El Señor del paso de La Burrita irá ataviado como procesionaba en sus inicios: túnica blanca y mantolín de terciopelo en color rojo.

El paso de La Burrita, por cierto, cumple 100 años en este 2025 porque fue realizado por el imaginero valenciano Pio Molar Franch en 1925.

