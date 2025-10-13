La obra en la plaza de Margarita Xirgu en Mérida se licitará antes de que acabe este mes Se entoldarán 610 metros en una primera fase de actuación, además de crear espacios verdes y poner fuentes en este entorno del Teatro Romano

Recreación de cómo quedará la plaza de Margarita Xirgu tras la intervención del Consorcio, con sombra, espacios verdes, fuentes y bancos.

Celestino J. Vinagre Lunes, 13 de octubre 2025, 07:37

A inicios de la próxima primavera, con toda certeza antes del verano y de la llegada de eventos masivos como el Festival de Teatro Clásico o el Stone&Music, la plaza de Margarita Xirgu verá cambiada su fisonomía para bienestar de las miles de personas que pasan cada año por ahí. Zonas de sombra, espacios verdes, bancos, baños públicos, nueva iluminación...el Consorcio de la Ciudad Monumental va a acometer una profunda mejora de esa área.

Según puede adelantar HOY, antes de que acabe este mes de octubre, con una inversión que rondará los 400.000 euros, el Consorcio de Mérida saca a concurso la primera fase de esta mejora integral de la plaza del Teatro y Anfiteatro Romanos. Es el epicentro del turista que viene a Mérida, con ilustres vecinos como la Casa del Anfiteatro y el Museo Nacional de Arte Romano. La obra se debe adjudicar a final de año.

Se pretende dotar a la plaza de Margarita Xirgu «de la mayor amabilidad» para las personas que visitan la ciudad, según el resumen del proyecto. Para ello se hace fundamental introducir zonas de sombra, ausentes ahora y que convierten la plaza en un horno cuando el sol aprieta encima de un suelo conformado por losas de granito.

Además se habilitarán espacios verdes, fuentes de agua, baños públicos; se instalarán sistemas de nebulización (pulverización de agua, como el microclima, para refrescar el ambiente) y se colocará una nueva iluminación.

En una primera fase, la actuación más visible es la colocación de toldos. La superficie a entoldar es de unos 610 metros cuadrados aproximadamente, con la colocación de postes cuya altura será de 6 metros. El Consorcio especifica que serán diferentes a los que ahora hay en la vecina calle José Ramón Mélida.

Los toldos van a ser de dos colores, en tonos rojizos, ocres y los postes irán con elementos vegetales para que no sean meros pilares. Además, llevarán adosados bancos para que las personas se puedan sentar.

En esta primera fase se hará la preinstalación de ese sistema de pulverización de agua que se va a colocar, aunque no será una realidad, como la nueva iluminación, hasta una segunda fase de la obra.

En esa segunda intervención también se pondrán baños públicos y se pondrá en valor un pequeño espacio verde ahora mismo no usado que se encuentra entre el restaurante de Las Siete Sillas y el Museo Nacional de Arte Romano.

El proyecto de diseño de la mejora de la plaza de Margarita Xirgu, supervisado por los técnicos del Consorcio de la Ciudad Monumental, ha sido encomendado al arquitecto emeritense Rubén Cabecera.

Ampliar Detalle de los toldos. Rubén Cabecera

Se financia con presupuesto del propio Consorcio. El de la primera fase, a cargo de las cuentas aprobadas para este 2025.

Gran parte de ese presupuesto se nutre de la venta de entradas para visitar los monumentos gestionados por el Consorcio de la Ciudad Monumental. Al cierre del pasado 2024, según informó este periódico en julio, 9.000 visitantes más pasaron por los monumentos gestionados por el Consorcio de la Ciudad Monumental y fueron 334.000 euros más los ingresos del taquilla.

Los ingresos por taquilla, por ventas de entradas, aumentaron sensiblemente respecto al año 2023. Ascendieron a 4.380.569 euros, un 8,27% más que en el ejercicio de 2023. En euros, los citados 334.552 euros más. Los que se recauda por taquilla suele suponer en torno al 85% de los ingresos totales de cada año del Consorcio.

Unos números muy positivos que permite acometer obras en este año de mejorar del patrimonio arqueológico de la ciudad. Es el caso de la actuación en la plaza de Margarita Xirgu.

Los ingresos por taquilla siguieron en este año una línea ascendente, según lo visto en los primeros seis meses. Sigue aumentando el número de turistas que vienen a conocer la ciudad.