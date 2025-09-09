HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Retenciones en el puente este martes tras el inicio de las obras. J. M. ROMERO

Nuevos cortes en el puente de la autovía de Mérida por obras

Transportes anuncia que se ha cerrado el paso por una de las calzadas

Juan Soriano

Juan Soriano

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:57

El puente de la autovía A-5 a su paso por Mérida, que para muchos vecinos de la ciudad funciona como una vía de circunvalación, vuelve a tener cortes de calzada por obras. El objetivo es garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando los trabajos de sustitución de las juntas de dilatación del viaducto, una obra que cuenta con un presupuesto vigente de 1,415 millones de euros.

Transportes anuncia que desde esta noche a las 00.00 horas se está produciendo el corte de la calzada derecha sentido Badajoz entre los kilómetros 341,6 y 343,2. Se corresponde con el tramo del puente sobre el Guadiana. Las afectaciones durarán previsiblemente hasta el viernes 3 de octubre.

Tras la finalización de los trabajos de sustitución de las juntas de dilatación en esta calzada, a partir de la medianoche del 6 de octubre se producirá el corte de la parte izquierda, en el sentido de circulación Madrid y Cáceres, también entre los kilómetros 341,6 y 343,2. La previsión es que esa nueva medida se mantenga hasta el jueves 30 de octubre.

Transportes señala que en ambos casos los periodos de ejecución de las obras pueden verse reducidos «siempre y cuando el desarrollo de las obras lo permita».

Para asegurar la fluidez del tráfico de la vía cortada, durante dichas afectaciones se dejará habilitado el tercer carril interior de la calzada contraria para permitir su paso, facilitando así el tráfico en ambos sentidos. La obra contará con la señalización necesaria en todo el tramo afectado para anunciar el desarrollo de los trabajos.

«El conjunto de la obra contempla realizarse en dos fases independientes y sucesivas en el tiempo, cuyos principales trabajos en cada una consisten en la sustitución de las juntas de dilatación del viaducto», añade.

Transportes ya anunció en mayo cierre de carriles y cortes puntuales por esta actuación, que en una primera fase se centró en los tramos comprendidos entre los estribos y los pasos de mediana más cercanos en ambos sentidos. Con ello se pretendía ampliar ambas calzadas por la mediana, con el objetivo de mantener con tráfico el mayor número de carriles durante la siguiente fase.

Esa segunda entrega, que ahora se han puesto en marcha, contemplan la sustitución completa de las juntas de dilatación, lo que obliga a intervenir en ambas calzadas.

