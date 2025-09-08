Nuevos cortes en la A-5 en Badajoz a la altura de El Faro por obras Se abre al tráfico el acceso a la autovía del Cerro Gordo, pero se cierra el del centro comercial durante unos diez días

R. H. Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:26 Comenta Compartir

Desde las siete de la mañana de este martes 9 de septiembre, el Ministerio de Transportes cortará al tráfico 450 metros del carril con sentido Madrid de la autovía A-5 en Badajoz, justo tras pasar la frontera de Caya. Es decir, será entre los kilómetros 407,821 y 405,6, y se desviará el tráfico por un carril de la calzada contraria.

De esta manera, se cierra la incorporación a la autovía en ese sentido Mérida/Madrid desde Badajoz en el enlace 407, que es el situado en el centro comercial El Faro. Informa el ministerio que se señalizarán dos itinerarios alternativos. Uno es por la BA-20 (más conocida por 'autopista') con destino a la carretera de Cáceres (N-523), desde donde se podrá acceder a la autovía en el enlace 400, que es el situado a la altura de Gévora. El otro es usar la antigua carretera de Caya para incorporarse a la A-5 en la primera salida disponible en el país vecino.

De la misma manera, también se cortará al tráfico la salida 407 desde la A-5 en sentido Mérida/Madrid, que tiene como destinos la avenida de Elvas, Ifeba, la aduana y El Faro. Para alcanzar estos destinos se señalizará como ruta alternativa la salida número 403, donde se podrá realizar salir de la vía a partir de la rotonda de la carretera de Campomayor.

Las afectaciones al tráfico en el enlace 407 duraran previsiblemente diez días.

De la misma manera se abre al tráfico la calzada que estaba hasta ahora en obras, entre los kilómetros 398,6 y 391,8 del mismo, Mérida/Madrid. Así queda abierto el enlace 395, el del Cerro Gordo, con lo que ya es posible la incorporación a la A-5 en sentido Madrid y la salida desde la autovía hacia la antigua N-V y BA-20 y la carretera de Sevilla (N-432)

Como viene informando HOY, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando las obras de rehabilitación superficial y puntualmente estructural del firme de la autovía A‐5 a su paso por Badajoz. En concreto entre los kilómetros 392,300 y 407,821. El importe de la adjudicación de estas obras asciende a 14,276 millones de euros (IVA incluido).

Según informó Transportes a HOY hace dos semanas, se está trabajando en el fresado de la capa intermedia de la calzada izquierda. Y cuando estos acaben, «se llevarán a cabo operaciones de menor envergadura en la calzada derecha». Estas obras dieron comienzo en julio de 2024 y desde entonces se han mantenido con cortes sucesivos. Es decir están tardando más de 14 meses para asfaltar 15 kilómetros de autovía, lo que está ocasionando el malestar de los pacenses que deben circular por dicha vía.