La Noche del Patrimonio de Mérida aspira hoy a atraer al público joven y familiar Una quincena de espacios monumentales de la ciudad ofrecerán durante todo el día más de setenta actividades culturales

Juan Soriano Sábado, 13 de septiembre 2025, 08:02 Comenta Compartir

Mérida se prepara para vivir este sábado una de las citas culturales más destacadas del año, La Noche del Patrimonio, que programa setenta actividades en una edición que incluye entre sus novedades atractivos para el público juvenil, como un festival de música en el Acueducto de Los Milagros.

Durante toda la jornada, pero especialmente a partir de las 18.00 horas y hasta la madrugada, una quincena de espacios de la ciudad albergarán talleres, conciertos, visitas guiadas y otras experiencias culturales, así como la posibilidad de recorrer monumentos en horario nocturno y celebrar rutas por Mérida.

Este programa se celebra de forma simultánea en las localidades que forman parte del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad y pretende acercar la riqueza monumental a la ciudadanía con actividades para todos los gustos.

El delegado de Cultura, Antonio Vélez, destaca que se trata de «un evento único a nivel nacional» por su celebración simultánea en las ciudades Patrimonio de la Humanidad.

Como en entregas anteriores, el programa tiene tres apartados. 'Abierto Patrimonio' contempla la apertura de manera gratuita y en horario diurno y nocturno de monumentos de la ciudad, como la Alcazaba Árabe y el Templo de Diana, a lo que se sumarán actividades en recintos al aire libre, como el Arco de Trajano y el Puente Romano.

Este apartado también incluye rutas guiadas, como las destinadas a conocer curiosidades de la ciudad y sus mitos y leyendas, así como visitas al solar donde se encontraba una lavandería de época romana (junto a la avenida Fernández López) y recorridos nocturnos por el Teatro y Anfiteatro romanos.

La sección 'Vive Patrimonio' recoge actividades culturales pensadas para todos los públicos y edades. Aquí se incluyen las actividades deportivas en Proserpina, los conciertos del Parador de Turismo (donde también habrá visitas teatralizadas), el tributo a Il Divo en el Templo de Diana, teatro en el María Luisa y la representación de escenas romanas en el Museo Nacional de Arte Romano. También habrá un espectáculo de magia en la Plaza de España, donde incluso se podrá participar en la elaboración de un mosaico participativo. Y la Alcazaba Árabe se convertirá en escenario para la danza y los grupos folclóricos regionales.

Además, Mérida recordará su pasado romano con un espectáculo de gladiatura en las termas de la calle Pontezuelas y el desfile de las legiones romanas en el Arco de Trajano. Sin olvidar el mercado de artesanía en la plaza de las Méridas del Mundo y actividades como la gymkana y la ruta en Vespa por las calles de la ciudad.

Por último, el apartado 'Escena Patrimonio' ofrece creaciones exclusivas de danza contemporánea y artes vivas con compañías nacionales e internacionales. En esta ocasión, Marco Flores pondrá en escena en la Alcazaba Árabe el espectáculo 'Vengo jondo', una reinterpretación de estilos y palos del flamenco.

Todo el día en la calle

«Es un día para estar todo el día en la calle, para disfrutar de nuestra ciudad y de nuestro entorno monumental», recalca Antonio Vélez, quien incide en la colaboración del Museo Nacional de Arte Romano y el Consorcio de la Ciudad Monumental.

El Ayuntamiento de Mérida ha establecido un amplio dispositivo especial de seguridad y limpieza, que incluye más de cuarenta patrullas de la Policía Local, además del refuerzo de contenedores y la instalación de baños públicos portátiles en diferentes puntos de la ciudad.