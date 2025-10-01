El Museo Romano de Mérida inicia este jueves un ciclo de conferencias sobre grandes personajes de la Antigüedad Son once figuras, romanas como Séneca, Augusto o Adriano, pero también el babilonio Hammurabi, Santa Mónica, la madre de San Agustín, o el rey de Tarteso Argantonio

Miércoles, 1 de octubre 2025

A partir de mañana, durante los jueves hasta el 11 de diciembre, arranca un nuevo ciclo de conferencias del Museo Nacional de Arte Romano. Sobre 'Grandes personajes de la Antigüedad', en una primera parte porque habrá un segundo ciclo sobre esta misma temática. Se hablará sobre Séneca, Augusto, Santa Mónica, Hammurabi...Son 11 conferencias que pretenden aproximar, a los participantes en las conferencias, a las más diversas personalidades que hicieron la Historia Antigua, desde oriente a occidente, tanto hombres como mujeres, generalmente silenciadas, a las que damos visibilidad en este ciclo, explica Trinidad Nogales, directora del Museo Romano. Las charlas serán a las 18.30 horas en el centro cultural 'Santo Domingo', de la Fundación CB. La entrada libre hasta completar aforo.

Además de sus biografías, «nos acercaremos a sus hazañas, a sus virtudes y a sus defectos, para que valoremos el juicio de la historia a los que se les ha sometido, no siempre justo y objetivo», agrega Nogales. Cada conferenciante es un especialista en el personaje tratado y será el emisor de un «mensaje profundo y riguroso de su personalidad. Conoce las fuentes y los hechos de los momentos narrados, lo que le permite trazar un perfil de la persona y del personaje, no siempre coincidentes, pero desde la amenidad y accesibilidad de su conocimiento».

Los ciclos precedentes han demostrado que el Museo Nacional de Arte Romano «ha fidelizado a un importante grupo de adeptos, que cada jueves han sido fieles a nuestra cita, incluso en momentos de fuerza mayor o condiciones adversas. Somos una cita clásica en la programación cultural emeritense», reseña Trinidad Nogales.

Mañana arranca el ciclo con 'Séneca, padre', con la profesora y doctora Pilar León-Castro Alonso, de la Universidad Hispalense e integrante de la Real Academia de la Historia. El 9 de octubre se hablará sobre Argantonio, rey del mítico de Tarteso. El ponente es Martín Almagro-Gorbea, de la Real Academia de la Historia. El emeritense y exdirector del Museo Romano José María Álvarez Martínez disertará sobre el fundador de Mérida, el emperador Augusto, el jueves 16.

Mientras, el día 23 de este mes de octubre se analizará la figura de Germánico, sobrino de Tiberio y uno de los generales romanos más relevantes. Hablará sobre este personaje el profesor Julián González Fernández, de la Universidad de Sevilla. Por último, el 30 de octubre es turno para Licinio Sura, un estrecho colaborador de Trajano. La ponente, la profesora Isabel Rodà de Llanza, de la Universidad Autónoma de Barcelona y del Institut Català d'Arqueologia Clàssica.

En noviembre, las charlas versarán sobre Santa Mónica, madre de San Agustín. En este caso, será el miércoles 5, por la profesora Juana Torres Prieto, de la Universidad de Cantabria). Mientras Sara Arroyo Cuadra, de la Universidad Complutense de Madrid, analizará al rey babilonio Hammurabi el jueves día 13. El 20 es turno para Asurbanipal, el último gran rey asirio, por Miguel Angel Novillo, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y el 27 de noviembre se verá a Pompeyo, 'el magno, el gran transgresor', por Francisco Pina Polo, de la Universidad de Zaragoza.

En los dos jueves habilitados en el mes de diciembre para este ciclo de conferencias del Museo Romano se hablará, en primer lugar, del emperador hispano Adriano, y su 'poder cosmopolita', con Juan Manuel Cortes Copete, de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla como ponente. Será el día 4. El 11 de diciembre es turno para Julio César, con José Manuel Iglesias Gil, de la Universidad de Cantabria.

El ciclo de 'Grandes personajes de la Antigüedad' podrá verse en diferido por el canal de Youtube del Museo Romano para aquellas personas que no puedan estar presente en los días indicados.

