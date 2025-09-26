HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Cartel anunciador del concierto de Irene Palencia, este domingo, a las 12.30 horas. HOY

El Museo Romano de Mérida inicia este domingo sus conciertos del programa MusaE

La pianista Irene Palencia, a partir de las 12.30 horas, tocará piezas de Muzio Clementi, Cristoph Gluck, Claude Debussy, Mel Bonis, Cecile Chaminadem, Fanny Hensel, Clara Schumann y Kaija Saariaho

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Viernes, 26 de septiembre 2025, 08:08

El Museo Nacional de Arte Romano de Mérida retoma los conciertos en directo dentro del programa MusaE (música en los Museos ... Estatales). El próximo domingo se celebrará el primer concierto del programa. Será a las 12.30 horas, un concierto de piano que correrá a cargo de Irene Palencia.

