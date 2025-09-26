El Museo Romano de Mérida inicia este domingo sus conciertos del programa MusaE

El Museo Nacional de Arte Romano de Mérida retoma los conciertos en directo dentro del programa MusaE (música en los Museos ... Estatales). El próximo domingo se celebrará el primer concierto del programa. Será a las 12.30 horas, un concierto de piano que correrá a cargo de Irene Palencia.

La joven toledana (1999) tocará piezas de Muzio Clementi, Cristoph Gluck, Claude Debussy, Mel Bonis,Cecile Chaminadem, Fanny Hensel, ClaraSchumann y Kaija Saariaho. Son todos compositores del siglo XVIII y XIX, salvo Saariaho, una compositora finlandesa de las más importantes de principios del siglo XXI a nivel mundial que murió hace dos años.

La toledana Irene Palencia Mora (1999) empezó a estudiar piano con Javier Cembellín en el Conservatorio 'Jacinto Guerrero' de su ciudad natal. Estudió las Enseñanzas Superiores con Elena Orobio en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. En 2022, se graduó en Filología Hispánica (mención en Literatura española) por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido becada por la Comunidad de Madrid para realizar su Máster de Piano en la Academia Liszt (Budapest) con László Borbély y András Kemenes, finalizando con los más altos honores.

Explica la nota de prensa enviada por el Museo Nacional de Arte Romano señala que su inquietud política respecto al mundo de las artes la llevó a cursar el programa Erasmus Mundus in Gender and Women's Studies en la Universidad de York (Reino Unido) y la Universidad de Bolonia (Italia). En 2023, recibió la beca «Aula Blas Cabrera», otorgada por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Ha recibido consejos de profesores como Boris Berman, Claudio Martínez-Mehner, Guillermo González y Yejin Gil.

Irene Palencia ha actuado en numerosos escenarios de España y Europa. Combina su labor como intérprete con la investigación y es miembro del grupo PoeMAS (UNED), que estudia las relaciones entre poesía y música. Ha publicado artículos sobre estudios de género en el arte en revistas como Cultivate (University of York) y Sextant (University College Dublin).

La temporada 2025/2026 del programa MusaE recorrerá los distintos museos estatales de gestión directa del Ministerio de Cultura. En total, se celebrarán 45 conciertos, con una media de tres actuaciones por museo. También en esta ocasión se apostó de nuevo por lanzar una convocatoria abierta, para que formaciones musicales y solistas de todos los estilos, menores de 36 años y residentes en España, presentaran programas especialmente diseñados para los museos estatales.

Los museos participantes en esta edición son en Madrid, el Museo Arqueológico Nacional, Museo Nacional de Antropología, Museo Nacional de Artes Decorativas, Museo del Traje, Museo Cerralbo, Museo Nacional del Romanticismo y el Museo de América. En en otras ciudades, el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira (Santillana del Mar), Museo Nacional de Arte Romano (Mérida), Museo Nacional de Arqueología Subacuática ARQVA (Cartagena), Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias «González Martí» (Valencia); Museo del Greco y Museo Sefardí (Toledo); así como el Museo Nacional de Escultura y el Museo Casa de Cervantes (Valladolid).

Al igual que en ediciones anteriores, la programación de MusaE combina dos formatos de intervención musical. Por un lado, el concierto convencional, y por otro, los micro-conciertos, breves actuaciones de aproximadamente 10 minutos que se reparten a lo largo de la jornada en distintas salas del museo, ofreciendo una experiencia sonora integrada con el recorrido expositivo.