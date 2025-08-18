HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Excavaciones en esta campaña en Ammaia, en Portugal. HOY

El Museo Romano finaliza su sexta campaña de excavaciones en Portugal

Han hallado nuevas sepulturas y material cerámico en el acceso al anfiteatro de Ammaia

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Lunes, 18 de agosto 2025, 07:47

Nuevas sepulturas que ocuparon el espacio de acceso al anfiteatro de Ammaia, en Portugal y abundante material asociado (cerámica, vidrio, metales...). Finaliza la ... sexta campaña ininterrumpida de excavaciones «con fantásticos resultados» por parte de la Fundación de Estudios Romanos y el Museo Nacional de Arte Romano, en colaboración con el centro de arqueología de la Universidad de Lisboa. Cuenta con la subvención de ayudas para excavaciones arqueológicas en el exterior del Ministerio de Cultura.

