El Museo Romano finaliza su sexta campaña de excavaciones en Portugal

Nuevas sepulturas que ocuparon el espacio de acceso al anfiteatro de Ammaia, en Portugal y abundante material asociado (cerámica, vidrio, metales...). Finaliza la ... sexta campaña ininterrumpida de excavaciones «con fantásticos resultados» por parte de la Fundación de Estudios Romanos y el Museo Nacional de Arte Romano, en colaboración con el centro de arqueología de la Universidad de Lisboa. Cuenta con la subvención de ayudas para excavaciones arqueológicas en el exterior del Ministerio de Cultura.

Según informa el Museo Nacional de Arte Romano, tras la última campaña apunta a que, en la segunda mitad del siglo III d.C. o incluso antes, el acceso al anfiteatro de Ammaia, en la provincia romana de Lusitania de la que Mérida era su capital, ya no estaba en uso y el espacio se convirtió en una necrópolis.

Se trata de un anfiteatro gemelo al emeritense y que se empezó a desenterrar en 2019.

Los trabajos de este año continúan con el programa de estudio del anfiteatro, situado en la periferia noroeste de la ciudad lusa, y tienen como objetivo conocer el área exterior norte-noreste del edificio. Las excavaciones han permitido definir su estructura interna. Se centraron, explica el Museo Romano, en dos zonas distintas: en la definición del muro perimetral del edificio y en la zona de su puerta norte, desactivada en un momento tardío de su uso, donde ya se había identificado una sepultura de incineración.

Objetos cerámicos encontrados en esta campaña de excavación en Ammaia. HOY

El anfiteatro de Ammaia, el quinto conocido en Lusitania, fue construido en la segunda mitad del siglo I d.C. y estuvo en uso hasta el siglo IV d.C. Su estudio combina la vertiente investigadora con la formación de estudiantes de Grado y Máster de la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa, en el marco de la Escuela de Verano Ciudad Romana de Ammaia.

Se pretende en el futuro profundizar en el estudio de este importante edificio, promover su conservación, integrarlo en el recorrido visitable de la ciudad romana y posibilitar su utilización en eventos culturales como el Festival Internacional de Música de Marvão. «En resumen, dar una nueva vida al monumento», concluye el Museo Nacional de Arte Romano.