El Museo Romano acoge la presentación de resultados del proyecto europeo Dancing Histor(y)ies Está enfocado hacia la promoción de yacimientos arqueológicos a través de la danza y en él participa el Festival de Mérida

Espectáculo de danza en el Templo de Diana dentro de la programación del Festival de Mérida.

Celestino J. Vinagre Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:06 Comenta Compartir

Promocionar los yacimientos arqueológicos a través de las artes escénicas. Bajo ese cometido se desarrolla el proyecto europeo Dancing Histor(y)ies, en el que participa el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Mañana sus resultados serán presentados en el Museo Nacional de Arte Romano. Será entre las 10 y 12 horas.

El Consorcio Patronato Festival de Mérida, como socio institucional del proyecto europeo Dancing Histor(y)ies, ha organizado el evento junto con el socio coordinador Associazione Enti Locali per le Attuite Culturali e di Spettacolo (Cerdeña, Italia). Hay hasta 12 entidades participantes en el proyecto.

Además de la participación presencial de los 12 socios del proyecto, se contará con la presencia virtual de representantes de entidades culturales y comunidades locales participantes en los procesos de co-creación desarrollados en cada uno de los diferentes espacios arqueológicos y escénicos utilizados durante 2024 y 2025, en Italia, Serbia, España, Suecia, Polonia, Chequia y Bulgaria.

Explica el Festival de Mérida que es un proyecto cofinanciado por el programa 'Europa Creativa' de la Comisión Europea. Está enfocado hacia la promoción de yacimientos arqueológicos a través de las artes escénicas. Busca crear «un modelo general común y adaptable para su difusión y explotación a nivel europeo, combinando el patrimonio cultural material de los yacimientos con el patrimonio inmaterial de las comunidades locales y sus historias, fusionados a través de la creatividad de la danza».

La iniciativa ha estado coordinada por la italiana 'Associazione Enti Locali per le Attuite Culturali e di Spettacolo', e involucra a 12 instituciones de 10 países europeos diferentes con una larga experiencia en la gestión de sitios patrimoniales, artes escénicas y producción de danza, investigación y formación, así como en el diseño, ejecución y evaluación de proyectos financiados por la UE.

Como socios institucionales encargados de gestionar los sitios patrimoniales y actividades de mejora aparece el Festival de Mérida. Como socios técnicos con competencias específicas en investigación, desarrollo territorial aparece el Clúster del Turismo de Extremadura.