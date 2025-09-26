HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Personal de Cruz Roja con inmigrantes en el centro de acogida temporal de Mérida. HOY

Mérida saca a concurso una oficina de atención a migrantes asentados en la ciudad para favorecer su inclusión

Atenderá a personas establecidas en la ciudad con número de identidad extranjero y niños escolarizados

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Viernes, 26 de septiembre 2025, 10:23

Una oficina para que los inmigrantes que viven en Mérida de forma estable reciban asesoramiento y se facilite su inclusión ... en la sociedad. El Ayuntamiento de la capital extremeña saca a concurso la puesta en marcha y gestión de la llamada Oficina Técnica de Atención a Personas Migrantes. En ella se ofrecerá orientación jurídica, apoyo social, acompañamiento empresarial y recursos para facilitar la integración, «la convivencia y la plena inclusión de estas familias», explica el Gobierno municipal.

