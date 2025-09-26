Mérida saca a concurso una oficina de atención a migrantes asentados en la ciudad para favorecer su inclusión

Una oficina para que los inmigrantes que viven en Mérida de forma estable reciban asesoramiento y se facilite su inclusión ... en la sociedad. El Ayuntamiento de la capital extremeña saca a concurso la puesta en marcha y gestión de la llamada Oficina Técnica de Atención a Personas Migrantes. En ella se ofrecerá orientación jurídica, apoyo social, acompañamiento empresarial y recursos para facilitar la integración, «la convivencia y la plena inclusión de estas familias», explica el Gobierno municipal.

Se trata, asevera el equipo de gobierno de Antonio Rodríguez Osuna, de una iniciativa pionera en Extremadura. Está destinada, se subraya, para la inclusión y orientación de la población de origen extranjero residente en la ciudad con NIE (número de identidad extranjero) español.

El NIE es un código único asignado a los extranjeros que tienen intereses económicos, profesionales o sociales en España. Se mantiene de forma permanente, incluso si el titular cambia de estatus migratorio o nacionalidad. Existen dos tipos de NIE según la duración de la estancia en España. El temporal, que se otorga a extranjeros que residirán en España por un período limitado, como estudiantes, trabajadores temporales o personas en estancias de corta duración, y el definitivo, que se concede a aquellos que obtienen la residencia en España de forma permanente, como trabajadores por cuenta ajena, autónomos o inversores.

«Se trata de un servicio que nace para convertirse en centro de referencia de la población de origen extranjero que vive en la ciudad, escolariza a sus hijos e hijas, participa en la vida social y contribuye de manera decisiva al desarrollo económico, cultural y demográfico de Mérida», resalta el concejal delegado de Migraciones, Ángel Calle Suárez.

Con esta oficina, remata Calle, el Gobierno municipal cumple lo recogido en su programa electoral de 2023. «Cumplimos con nuestro compromiso de garantizar que todos los emeritenses, vengan de donde vengan, tengan los mismos derechos y oportunidades«, especifica.

Expresa que este nuevo servicio reconoce y pone en valor la contribución de la población migrante al crecimiento económico, social y cultural de Mérida, «al tiempo que fortalece la convivencia y el orgullo de pertenencia a la ciudad».

La licitación para la puesta en marcha de esta oficina de atención a inmigrantes sale con un presupuesto base de 169.973,52 euros (IVA incluido). El contrato tiene una vigencia de un plazo inicial de 2 años y posibilidad de prórroga.