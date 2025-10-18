HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Concurso de mastines españoles seguido por el público esta mañana en Ifeme.

Concurso de mastines españoles seguido por el público esta mañana en Ifeme. J M. Romero

Mérida 'Fashion dog'

Más de 800 perros de diferentes razas y países se muestran en las instalaciones de Ifeme en la cuarta exposición nacional canina y tercera internacional

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Sábado, 18 de octubre 2025, 15:24

Comenta

Tomás viene de León con un ejemplar de mastín español de color marrón. Unos cien kilos de peso. Lo saca a dar una pequeña vuelta ... delante de dos jueces, los españoles Rafael Fernández de Zafra y Jazael Martínez. Minutos después es el turno de otro concurso, el del caniches, que parecen levitar sobre la superficie habilitada en la nave 2 de Ifeme. Las instalaciones de la Institución Ferial de Mérida acogen desde esta mañana la cuarta edición de la Exposición Nacional Canina y la tercera edición de la Exposición Internacional Canina de Mérida. Un encuentro que arrastra a la capital de Extremadura a más de 800 ejemplares de canes procedentes de varios países.

