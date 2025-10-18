Mérida 'Fashion dog'

Tomás viene de León con un ejemplar de mastín español de color marrón. Unos cien kilos de peso. Lo saca a dar una pequeña vuelta ... delante de dos jueces, los españoles Rafael Fernández de Zafra y Jazael Martínez. Minutos después es el turno de otro concurso, el del caniches, que parecen levitar sobre la superficie habilitada en la nave 2 de Ifeme. Las instalaciones de la Institución Ferial de Mérida acogen desde esta mañana la cuarta edición de la Exposición Nacional Canina y la tercera edición de la Exposición Internacional Canina de Mérida. Un encuentro que arrastra a la capital de Extremadura a más de 800 ejemplares de canes procedentes de varios países.

Se trata de exposiciones puntuables, esto es, en la que jueces tanto nacionales como internacionales valorarán y determinarán un ránking de los mejores perros en sus diferentes razas y desde primera hora de la mañana está atrayendo a curiosos de Mérida y otros puntos de la región y la vecina Portugal y, sobre todo, a familias que vienen con las diferentes razas de perros a la exposición. De España, de Francia, de Finlandia, de Alemania, de Portugal...una pequeña ONU canina que convierte dos de las naves de Ifeme en una especie de pasarela interminable de muestras de perros.

Entre las razas españolas, perros de Pastor Catalán (Gos d'Atura Català), de Pastor Mallorquín (Ca de Bestiar), Mastín Español, Mastín del Pirineo, Dogo Mallorquín (Ca de Bou), Presa Canario; podencos canarios e ibicencos; Ratonero Valenciano (G. Rater Valencià), Ratonero-Bodeguero Andaluz. En las foráneas, el lebrel italiano, husky siberiano, dogo argentino, Shih tzu o el perro lobo checoslovaco, de excelente porte.

Ampliar Caniche tras ser acicalado por su dueña J. M. Romero

El horario de estas exposiciones para el público en general es desde las 09.30 horas hasta las 15 horas, tanto de hoy sábado como de mañana domingo para que se pueda disfrutar de los juicios individuales por raza. A partir de las 15.30 horas, para los expositores, se celebrarán las finales.

De manera simultánea, este sábado se desarrollan diferentes competiciones especializadas de determinadas razas como un concurso monográfico de la Bulldog Francés, un concurso monográfico de perro lobo checoslovaco y un concurso monográfico de Collies.

La entrada es libre en estos días en Ifeme. No está permitida la entrada con perros que no estén inscritos. Los asistentes que deseen obtener el certificado de pedigree de sus perros podrán solicitar un registro de raza inicial el domingo por la mañana.