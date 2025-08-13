HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Nuevo plano turístico de Mérida. HOY

Mérida estrena un nuevo mapa turístico y reparte 200.000 ejemplares

Incluye iconos visuales actualizados que representan los principales monumentos, facilitando su identificación y localización e incorpora rutas destacadas

R. H.

Miércoles, 13 de agosto 2025, 18:47

Mérida estrena un nuevo mapa turístico. Y edita 200.000 ejemplares para ser distribuidos. Viene a mejorar y modernizar la experiencia de ... quienes visitan la ciudad, ha dicho en su presentación Felipe González, delegado de Turismo del Ayuntamiento emeritense.

