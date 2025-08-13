Mérida estrena un nuevo mapa turístico y reparte 200.000 ejemplares

Mérida estrena un nuevo mapa turístico. Y edita 200.000 ejemplares para ser distribuidos. Viene a mejorar y modernizar la experiencia de ... quienes visitan la ciudad, ha dicho en su presentación Felipe González, delegado de Turismo del Ayuntamiento emeritense.

El plano incluye iconos visuales actualizados que representan los principales monumentos de la ciudad, facilitando su identificación y localización y ha incorporado una serie de rutas destacadas. Resalta González «los principales caminos turísticos y culturales que atraviesan Mérida, como la Vía de la Plata, el Camino Mozárabe, el Camino de Santiago y el Vía Martirum».

El responsable municipal de Turismo ha explicado que este nuevo plano «supone un paso adelante en materia de accesibilidad, información y tecnología. Entre sus principales novedades, destaca el que sea bilingüe, en español e inglés, facilitando la comprensión a nuestros visitantes internacionales».

También ha subrayado la apuesta por la accesibilidad «pensando también en las personas daltónicas, con una paleta de colores adaptada y fácil de distinguir. Además hemos implementado todas las calles con plataforma única de la ciudad de cara a facilitar a las personas con movilidad reducida la información de las calles accesibles de Mérida».

Igualmente recoge un apartado con los horarios de los monumentos tanto de verano como de invierno y el enlace para adquirir las entradas a la página web del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, así como el mapa de situación y los teléfonos.

Por otra parte, el plano cuenta con un apartado exclusivo llamado Mérida Eventos, donde se ofrece una breve pero completa descripción de nuestras principales citas culturales, festivas como son la Semana Santa, declarada de Interés Turístico Internacional, Emerita Lvdica, el Festival Internacional de Teatro Clásico y el Stone &Music Festival, que cada año atrae a miles de personas a sus conciertos.

Ampliar Información con eventos y códigos QR. HOY

Dando un paso más en la digitalización de la experiencia turística, el plano incluye varios códigos QR que permite al visitante acceder directamente a información turística ampliada, APP Visit Mérida, Mérida Accesible, Museo Nacional de Arte Romano, Plano de Extremadura, Mérida, Mérida Pet Friendly y el decálogo del turista responsable.

González ha concluido que este plano es mucho más que un mapa. «Es una herramienta que refleja el compromiso de Mérida con un turismo de calidad, accesible, informado y culturalmente rico», ha agregado.