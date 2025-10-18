Mérida acude al Congreso Nacional de Semana Santa y Ciudades Patrimonio de la UNESCO Será la próxima semana, entre el viernes 24 y el domingo 26, en Ibiza y reunirá a representantes de las 15 ciudades españolas reconocidas como Patrimonio Mundial

Mérida (también Cáceres al ser las dos extremeñas del Grupo de Ciudades Patrimonio) participará la próxima semana, entre el viernes 24 y el domingo 26, en el tercer Congreso Nacional de Semana Santa y Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Se celebrará en Ibiza, y contará con ponencias, pasacalles, actividades culturales y un Vía Crucis. Por parte emeritense acudirá, entre otros, Luis Miguel González, presidente de la Junta de Cofradías de la ciudad.

«Este congreso es fruto del trabajo conjunto y del apoyo de muchas instituciones, entidades y personas que han creído en este proyecto y que nos acompañan en esta aventura, a los que queremos trasladar nuestro más sincero agradecimiento», ha señalado la presidenta de la Junta Coordinadora de Cofradías de Semana Santa de Ibiza, Nieves Jiménez. «Queremos que este encuentro sea, además de un espacio de reflexión y diálogo, un punto de unión y fraternidad entre las distintas ciudades Patrimonio de la Humanidad, donde podamos compartir experiencias, fortalecer lazos y seguir proyectando nuestras Semanas Santas hacia el futuro con ilusión y esperanza», ha agregado.

El alcalde de Segovia y presidente del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad, José Mazarías, ha expresado que la Semana Santa es una manifestación cultural, artística y espiritual profundamente arraigada en las Ciudades Patrimonio de la Humanidad. «Las procesiones que recorren sus calles, acompañadas de imágenes de incalculable valor histórico y devocional, encuentran un escenario único en el marco incomparable de sus monumentos, plazas y rincones emblemáticos. Estas tradiciones, transmitidas de generación en generación, son parte esencial de la identidad y la historia de nuestras ciudades patrimonio, y constituyen además una poderosa carta de presentación ante el mundo«.

El congreso de Ibiza «adquiere una relevancia especial. Es una oportunidad para conocer, compartir e impulsar conjuntamente estas celebraciones como un elemento de cohesión, promoción cultural y atractivo turístico dentro del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad», ha concretado Mazarías.

La jornada de apertura del III Congreso Nacional Semana Santa y Ciudades Patrimonio de la Humanidad se iniciará el viernes próximo a las 17:30 horas, con un pasacalles a cargo de la A.M. Jesús del Gran Poder que recorrerá la ciudad ibicenca, desde la plaza de la Parroquia del Salvador de la Marina hasta la Parroquia de San Pedro. Acto seguido se llevará a cabo una misa de inicio del congreso, solemnizada por el Coro Amics.

En el claustro del Ayuntamiento de Ibiza se mostrará la exposición fotográfica '15 ciudades Patrimonio de la Humanidad, 15 formas distintas de Semana Santa'. Una jornada inaugural que concluirá con el concierto coral a cargo del Cor Ciutat d'Eivissa, dirigido por Miguel San Miguel.

El sábado tendrá lugar la jornada académica en la sede de la Universitat de les Illes Balears en Ibiza y Formentera, que se iniciará con una oración presidida por Monseñor Vicent Ribas. Tras el discurso inaugural de la presidenta de la Junta Coordinadora de Cofradías de la Semana Santa de Ibiza se desarrollarán las diferentes ponencias.

Ampliar Vía Crucis de Mérida en el Anfiteatro Romano. HOY

Entre ellas, las del obispo de Palencia, Mikel Garciandía Goñi, con 'Las cofradías y hermandades en la sociedad occidental del siglo XXI'. Otra conferencia abordará 'El culto católico a las imágenes' a cargo del director del Secretariado de la Subcomisión Episcopal para el Patrimonio Cultural, monseñor Pablo Delclaux de Muller, en la que tratará la importancia del lenguaje artístico en el cristianismo.

Por su parte, la directora gerente de la empresa Evocarte, codirectora académica del curso Guía en Turismo Eclesiástico de la Universidad Francisco de Vitoria, delegada de Fe y Cultura en la archidiócesis de Toledo, Pilar Gordillo Isaza, ofrecerá la ponencia 'El ciclo de la Pasión: una iconografía que conmueve y golpea nuestra vida». Por último, 'La imaginería religiosa al servicio de la Palabra' protagonizará la intervención de la historiadora del Arte María José Miranda.

Uno de los actos más relevantes de esta cita será la reunión anual de presidentes de la Asociación Española de Semana Santa de Ciudades Patrimonio Mundial que congregará a representantes de Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de la Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda para abordar retos, experiencias y buenas prácticas en la preservación de sus tradiciones religiosas teniendo en cuenta, además, sus particularidades como ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Los actos del sábado culminarán con un Vía Crucis por las calles de Dalt Vila, con la imagen del Santísimo Cristo del Cementerio y el canto de los Passos a cargo de la Escuadra des Amunts, de Sant Miquel de Balansat. En él participarán las siete cofradías de Ibiza, que partirán de la Parroquia de San Pedro y se dirigirán hasta la catedral.