Mérida acoge este mes otra Ruta de la Tapa Gourmet con 14 establecimientos El ganador de la anterior edición ha sido una de canelón crujiente de rabo de toro del restaurante Las Siete Sillas

R. H. Martes, 4 de noviembre 2025, 13:17 Comenta Compartir

Catorce establecimientos de hostelería participarán en la nueva edición de la Ruta de la Tapa Gourmet de Mérida. Se celebrará este mes, desde el próximo jueves hasta el día 30. Hoy se dado a conocer los aspectos básicos de la edición así como los resultados de la anterior edición. El pasado 21 de octubre se celebró el concurso de «Mejor Tapa Gourmet 2025» en la Escuela de Hostelería. Y hoy se ha dado a conocer la ganadora. Es una tapa del restaurante La Siete Sillas, un canelón crujiente de rabo de toro.

«Potenciar la actividad turística, comercial y gastronómica de la ciudad y difundir la calidad de la gastronomía emeritense». Con ese objetivo, el delegado de Turismo, Felipe González, ha subrayado la organización de la Ruta de la Tapa Gourmet, una actividad «que pone en valor nuestra cultura gastronómica y activa el consumo tanto para el turismo como para la ciudadanía que participa de forma activa cada edición».

En esta ocasión participarán 14 establecimientos, que ofrecerán una tapa por 5 euros y una tapa Gourmet por 7 euros. Son el restaurante Ayre, La Faena, De Tripas Corazón, Naturacho Gastro Tapas, La Casona Museo, La extremeña, La Casona Plaza, Gastrobar Mirador del Guadiana, Vía de la Tapa, Capriccio Italiano-Senso-Único, The Kraft Bar, restaurante Las Siete Sillas, Vaova Gastro y Cachicho Casa Benito.

Todos los clientes pueden optar a los más 50 premios rellenando el pasaporte con tres sellos de distintos establecimientos. Para que a todos los participantes que completan su pasaporte pueda darles tiempo a depositarlos en la urna que se encontrará en la Oficina de Turismo de la Puerta de la Villa estará hasta el martes 2 de diciembre a las 14 horas, explica el Gobierno local.

El delegado de Turismo ha señalado que para esta ocasión se cuenta con la colaboración de numerosas empresas del sector turístico y hostelero y de establecimientos participantes de la Ruta 2024 que aportan premios.

En cuanto al ganador de la edición pasada, según los gustos del público, la ganadora es una tapa del restaurante Las Siette Sillas. Un canelón crujiente de rabo de toro». En segunda posición ha quedado una tapa de orejillas de cochinillo fritas sobre foie templado y mermeladas, del restaurante De Tripas Corazón. En tercer lugar, Cachicho Casa Benito con manitas de cerdo rellenas de boletus y gambas en tempura.

El cocinero de la mejor tapa Gourmet, Rafael Albor, del restaurante Las Siete Sillas, ha ganado una experiencia Gastroturística para dos personas en Hospederías de Extremadura. Incluye, estancia y menú degustación así como la posibilidad de compartir con el chef a cargo de la hospedería elegida.

Temas

Hostelería

Turismo

Mérida

Toro