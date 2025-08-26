Medio centenar de perros en la piscina del Guadiana en la octava edición 'Patas al agua'

R. H. Martes, 26 de agosto 2025, 18:33 | Actualizado 18:56h. Comenta Compartir

Medio centenar de perros y doscientas personas en la piscina del complejo Guadiana, en Nueva Ciudad. Esa es la previsión que manejan tanto el Ayuntamiento como Acudame (Asociación Cultural para la Defensa de los Animales de Mérida) de cara a la octava edición de 'Patas al agua'. En esta ocasión, como hoy contó este diario, se celebrará el próximo domingo, 31 de agosto.

Este evento ofrece a las familias la oportunidad de disfrutar de un día de piscina en compañía de sus perros. Comenzará a las 12.30 y se extenderá hasta las 20 horas. «Es bastante atractivo y pionero en Extremadura», señala el delegado de Sanidad y centro zoosanitario, Marco Antonio Guijarro.

La piscina se mantiene abierta ese día solo para esta actividad, para poder disfrutar de un día en el que la familia al completo con su perro«, recuerda. Añade Guijarro que al Ayuntamiento le pareció »una idea magnífica desde la primera vez que se propuso esta actividad. Es una forma también de promocionar las adopciones, la convivencia, de mentalizar a la ciudadanía del respeto a las mascotas y la responsabilidad que implica tenerlas«, concluye el delegado.

«Es un evento que hacemos con muchas ganas y mucha ilusión», explica la responsable de Acudame, Lidia Esteban. «viene mucha gente de fuera y es un evento que aunque somos muy pocos voluntarios para poder organizarlo, lo hacemos siempre porque es un disfrute para todos», ha comentado esta mañana en la sala de prensa del Ayuntamiento.

En la apertura de la piscina se realizará una lectura de microchips y una comprobación de pasaportes sanitarios (verificando la vacuna de la rabia y la desparasitación al día) por parte del voluntariado de Acudame.

Esta actividad no persigue fines lucrativos, y la recaudación será destinada a los fines de la asociación. Se ofrecerán bonificaciones o entradas gratuitas para colectivos en situación de vulnerabilidad o con necesidades especiales.

Cada persona mayor de 18 años podrá asistir con un máximo de dos perros. Es obligatorio presentar la cartilla sanitaria del perro, confirmando que el animal tiene microchip, la vacuna de la rabia al día y está desparasitado. No se permitirá la entrada a hembras en celo.

Ampliar Guijarro, con Esteban, de Acudame, y el cartel anunciador de esta edición. HOY

Temas

Perros

Agua