Medicusmundi celebra en Mérida una charla sobre buenas prácticas en la promoción de la salud materno infantil Será a las 17.00 horas de este viernes en el centro cultural Alcazaba y forma parte de un proyecto financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Jornada formativa de buenas prácticas en la promoción de la salud materno infantil. La asociación Medicusmundi Sur celebra esta tarde. a partir de las 17.00 horas, en el centro cultural Alcazaba una actividad encuadrada dentro del proyecto PROSANEX, financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Junta de Extremadura.

Se ofrecerá un contenido formativo estructurado en torno a tres temáticas facilitado por profesionales sociosanitarias y expertas del tercer sector. De un lado, acercamiento al trabajo en El Salvador sobre climaterio y menopausia. Impartido por la licenciada Mirella Melgar Martínez, responsable de Medicusmundi delegación El Salvador. De otra parte, bajo el epígrafe de 'La voz de las mujeres', se contarán relatos de parto para compartir experiencias sobre el parto y postparto, con una exposición que llevará a cabo Juliana Alves, enfermera e integrante de la Asociación El Parto es Nuestro. Por último se hablará cómo ser matrona en Extremadura, con buenas prácticas en la atención a la salud materno infantil. La intervención es de la doctora Cristina Franco Antonio, presidenta de la Asociación Profesional de Matronas Extremeñas.

La actividad está destinada a profesionales del sector sociosanitario y del tercer sector, profesorado y estudiantado de enseñanza profesional y universitaria del ámbito sociosanitario y a la ciudadanía general interesada en asistir. Aquellas personas y/o entidades interesadas en asistir pueden inscribirse a través del enlace habilitado en la cuenta de Instagram o Facebook de Medicusmundi Sur.

Medicusmundi Sur es una entidad sin ánimo de lucro especializada en atención primaria de la salud. Desde sus inicios ha trabajado por la defensa de una cobertura sanitaria global, universal y pública que garantice el derecho a la salud. Actualmente ejerce su actividad en las zonas más deprimidas de los países del sur desarrollando estrategias basadas en fortalecer los sistemas públicos de salud para hacerlos más accesibles a todas las personas.

Esta organización sanitaria comenzó su andadura en Extremadura en el año 1995. Actualmente y con la puesta en marcha del proyecto PROSANEX pretende contribuir a la construcción de un sector sociosanitario extremeño más capacitado en la atención materno Infantil integral y de calidad.