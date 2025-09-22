El Mangafest llega este fin de semana a Mérida con una zona de drones y juegos de realidad virtual La organización trae a San Pito Pato, youtuber y cómico, y Mario García, voz de doblaje de Spiderman y espera superar los 9.000 asistentes entre el sábado y el domingo

Celestino J. Vinagre Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:23 | Actualizado 13:24h. Comenta Compartir

El festival Mangafest desembarca por segunda ocasión este año en Mérida. Si la anterior edición fue en febrero, esta nueva, bajo el epígrafe de Deluxe Extremadura, el festival de cultura asiática, aficionados al manga, y al ocio digital llega el próximo fin de semana, entre el sábado y el domingo, en las instalaciones de la Institución Ferial de Mérida (Ifeme). La organización trae algunas novedades: habrá una zona de ciencia, con drones y experimentos, se organiza un Laberinto del Juego del Calamar, inspirado en la famosa serie, y en esta edición estarán dos invitados en exclusiva, como son San Pito Pato, youtuber, influencer y cómico, y Mario García, que es la voz de doblaje de Spiderman.

La organización del Mangafest Deluxe Extremadura espera que ante el sábado y el domingo se supere la afluencia de 9.000 personas para disfrutar de un Mangafest que mantiene sus numerosas actividades: zona Free Play, torneos, realidad virtual y una gran selección de videojuegos, desde las últimas novedades hasta los clásicos de siempre. Asimismo, no faltarán actividades relacionadas con el Cosplay, como concursos, pasarelas o photocalls, entre otros, ni con la potente música K-Pop.

Mangafest ofrecerá una zona de VR donde experimentar lo último en Realidad Virtual. En la Zona Free Play habrá diferentes puestos de juego con novedades y no faltará la Zona Just Dance.

Lo ha explicado esta mañana, en rueda de prensa, David Herrera, responsable del festival, de la promotora de eventos BWG, en compañía de la delegada de Comercio del Ayuntamiento, Laura Iglesias.

Habrá múltiples actividades ideadas para disfrutar en familia y tiendas de artesanía que pondrán a la venta sus productos en el propio festival. YouTubers, ilustradores, cosplayers, artistas… «Mangafest es un ocio diferente, saludable y que contempla muchísimas actividades que no son solo exclusivas para los jóvenes, sino que también se pueden disfrutar por toda la familia», remarca Herrera. «Vamos a contar este año como novedad con una zona de ciencias, con drones y experimentos, que también dará pie a jugar desde los más pequeños hasta los más mayores», ha explicado.

Ampliar Área para los videojuegos en Ifeme. HOY

En esta edición estarán dos invitados en exclusiva en el Mangafest emeritense, San Pito Pato,youtuber, influencer y cómico, y Mario García, que es la voz de doblaje de Spiderman. El primero estará los dos días que dura el evento, mientras que Mario García participará el sábado. El actor de doblaje tendrá una sesión de firmas y fotos cuya recaudación irá destinada a un motivo solidario.

Deluxe Mangafest Extremadura es un evento que ya es referente tanto a nivel nacional como internacional y con una edición Deluxe que solo se celebra en Mérida, ha resaltado la concejala Laura Iglesias. «Desde el Ayuntamiento patrocinamos Mangafest ya que ofrece alternativas de ocio saludable para el público tanto familiar como juvenil», finaliza.