«La magia es un terreno de mujeres«

La Feria del Libro de Trujillo, que se celebró a finales de marzo, fue el lugar elegido por la periodista, escritora e investigadora Israel J. Espino para presentar su nuevo trabajo. 'Extremadura Secreta', que toma el nombre del blog que tiene en Hoy.es, es una recopilación de toda la información, documentación y entrevistas que ha realizado en los últimos años.

-¿Qué nuevos secretos esconden estas páginas?

- Llevo muchos años preparando este libro que tiene por subtítulo 'Brujas, sabias y hechiceras' y que resume un poco su contenido. Es un compendio de la mujer y la magia en Extremadura. Porque quiero aclarar que en el término bruja no podemos meter todo. También he dejado fuera las curanderas porque estas no ejercían la magia. Tenían saberes botánicos que aplicaban.

-¿Y qué mujeres mágicas hay en Extremadura?

- Están las sabias, que eran curanderas que además poseían el don de ver más allá o que podían adivinar las enfermedades antes de que la propia persona lo supiese... Después estaban las hechiceras. Eran las que, en su mayoría, fueron perseguidas por la Inquisición. Abundaban en los pueblos extremeños, sobre todo en los siglos XVI, XVII y XVIII. Estas eran las encargadas de conseguir amor y dinero e invocaban a demonios. Y luego están las brujas. A mí son las que más me gustan, ya que son personajes más folclóricos y mitológicos que tienen mucho que ver con las brujas europeas. Las brujas extremeñas se vuelven invisibles, vuelan en escobas y se reúnen los viernes en conventículos, que es como se llaman los aquelarres en Extremadura. Además de poder convertirse en animales, tienen peculiaridades como que les gusta mucho el vino, la leche de animal y la humana y son bastante simpáticas. Pero a las brujas se les sigue temiendo a día de hoy.

- La mujer tiene un gran protagonismo en este mundo ¿Dónde queda el papel del hombre?

- Efectivamente. Pero no ha sido un protagonismo buscado. Cuando la editorial me encarga este libro mi idea era hablar de todos los temas que toco en el blog de HOY. Pero me di cuenta de que podía profundizar en el tema de la magia en Extremadura. Y cuando empecé a recopilar este tipo de personas que se relacionaban con la magia, de pronto, me di cuenta que el 98% eran mujeres. Es absurdo hablar en masculino cuando la mayoría eran mujeres. Conscientemente dejé aparte a algunos hombres que hay como son los brujos, los zahoriles hurdanos o los curanderos. Se les presupone más poderes que a las mujeres, aunque no siempre es así. La magia, sin duda alguna, es un terreno de mujeres. De hecho, los primeros chamanes eran mujeres. Y desde ellas hasta ahora, la magia ha sido una de las formas en la que las mujeres se han manifestado y han reivindicado su sitio. La manera de relacionarse con la magia era una de las pocas formas de empoderamiento que tenían las mujeres antiguamente. Y muchas la utilizaban para salir del ambiente machista y opresor al que estaban sometidas. Creo que esa es una de las razones por las que la mujer y la magia siempre han estado relacionadas.

Dos nuevas rutas

- Promoción del nuevo libro, participación en diversos medios de comunicación. ¿Qué más le ocupará los próximos meses?

- Voy a presentar este trabajo en las Ferias del Libro de Mérida, Badajoz, Cáceres y Plasencia. En Madrid lo presentaré el 9 de mayo en el Teatro Prosperidad que, además, tiene fantasmas. El tiempo que me deja mis intervenciones en diversos medios de comunicación, ya estoy embarcada en la aventura de escribir mi próximo libro, que estará relacionado con las ánimas extremeñas.

- ¿Puede adelantarnos algo sobre él?

- Me baso en el trabajo de fin de máster que hice del Máster de Antropología sobre las creencias. Me aconsejaron los profesores que era totalmente publicable y lo que estoy haciendo es adaptarlo al público y hacerlo más divulgativo y literario y menos técnico y científico. Va sobre las creencias de las ánimas en Extremadura y, en la segunda parte, hablo sobre los cortejos sobrenaturales en la Comarca de las Hurdes.

-¿Sigue mostrando a la gente la Ruta de la Mérida Secreta?

- Claro. Y estoy muy contenta porque voy a estrenar otras dos. Una que será Mérida Sagrada, que es un recorrido por todas las leyendas de la época Visigoda relacionadas con la Mérida Sagrada y la Mérida Cristiana. Y otra que será la Mérida sobrenatural de los fantasmas romanos. Una ruta por la ciudad con todas las creencias de los romanos sobre la muerte, las apariciones, la vida del más allá... Me ha costado casi un año terminar de perfilar las paradas, las leyendas. Pero, si todo va bien, quiero presentarlas en junio, Emerita Lvdica.