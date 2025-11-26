HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Cartel anunciador del concierto de Jorge Goes para su tributo a Julio Iglesias. HOY

Jorge Goes canta por Julio Iglesias en Mérida en un concierto en el Palacio de Congresos

El cantante y compositor portugués actuará el próximo domingo a partir de las 18 horas

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:55

Tributo a Julio Iglesias, por Jore Goes. El cantante y compositor portugués canta por el cantante español más conocido, seguramente, en el mundo. Será el ... domingo, a las 18.00 horas, en el Palacio de Congresos de Mérida. La actuación se incluye dentro de su 'Tour Me va, Me va' (Tributo a Julio Iglesias). El concierto cuesta 15 euros en venta anticipada, 20 en taquilla.

