Jorge Goes canta por Julio Iglesias en Mérida en un concierto en el Palacio de Congresos

Tributo a Julio Iglesias, por Jore Goes. El cantante y compositor portugués canta por el cantante español más conocido, seguramente, en el mundo. Será el ... domingo, a las 18.00 horas, en el Palacio de Congresos de Mérida. La actuación se incluye dentro de su 'Tour Me va, Me va' (Tributo a Julio Iglesias). El concierto cuesta 15 euros en venta anticipada, 20 en taquilla.

Goes, acompañado por una banda de ocho músicos, ofrecerá un recorrido íntimo y vibrante por la vida musical de Julio Iglesias, uno de los artistas más influyentes y universales de la música en español. «La cuidada selección de temas, los arreglos instrumentales y la atmósfera elegante del espectáculo» están diseñados para revivir el espíritu del legendario cantante, cuya obra ha marcado generaciones en todo el mundo, se explica desde la organización de la cita musical.

A lo largo del espectáculo, el público podrá disfrutar de los grandes éxitos que hicieron de Iglesias un icono mundial: baladas que trascendieron fronteras, melodías inolvidables y letras cargadas de sentimiento. Todo a través de la voz de Jorge Goes y su banda.

Nacido en 1968, el portugués, en el año 2000, conoció a José Cid. Le invitó a grabar su primer disco. Fue editado un año más tarde bajo el título 'Contra A Corrente', distribuido por la editorial Ovação. Álbum caracterizado por una fusión de estilos, con la producción del propio Cid. Propició una gira nacional y participó en varios programas de televisión y radio en Portugal y España. En 2003, Jorge Goes recibió el 'Elogio y Distinción del Municipio de Elvas' por su compromiso y dedicación a la cultura.

En 2022 inició la grabación de su cuarto disco, 'Essências', con el reconocido músico y productor Filipe Larsen, en coproducción con José Cid. Cuenta con trece temas originales y una versión en español de uno de ellos, traducido al castellano por el poeta extremeño Javier Feijóo. Además de las siete canciones compuestas por Jorge Goes, 'Essências' cuenta con la colaboración de grandes y reconocidos autores y compositores portugueses, a saber, Tozé Brito, Manuel Alegre, Mário Rainho, José Cid y Mário Mata.

En este año 2025 desarrolla su gira 'Me va Me va Me va', un tributo a Júlio Iglesias. También está previsto grabar un nuevo álbum con en grupo 'Manouchka' , de Jazz Manouche.