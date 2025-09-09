La Policía Nacional descubre 513 kilos de cocaína ocultos en un torno industrial en una nave de Mérida

M. Fernández Cáceres Martes, 9 de septiembre 2025, 18:34 | Actualizado 18:57h. Comenta Compartir

Macrooperación internacional contra la droga. La Policía Nacional ha intervenido 513 kilos de cocaína en una nave industrial de Mérida que fue enviada desde Argentina oculta en un doble fondo de un torno industrial. En total, 444 pastillas de sustancias estupefacientes que fueron descargadas el pasado 28 de agosto en la capital autonómica.

La operación 'Lusitania' ha culminado con la detención de cinco personas en España, concretamente en Sevilla, cuatro en Perú y otras cuatro en Argentina, todos pertenecientes a una organización criminal dedicada al tráfico intercontinental de cocaína oculta en maquinaria pesada que se transportaba en contenedores marítimos, según informa Policía Nacional. Ha requerido 15 entradas y registros en domicilios y otros 5 en naves industriales de España.

Se ha tratado de una operación conjunta que se inició hace cinco meses y en la que participado la Policía Nacional, Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, la Policía Federal de Argentina y la Policía Nacional de Perú.

La investigación comenzó el pasado abril. La Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de Málaga detectó un envío sospechoso de contener droga. Partía desde Buenos Aires a Algeciras y posteriormente, a la provincia de Badajoz. Por otra parte, la Policía Federal de Argentina informó a la Policía Nacional de un torno industrial pesado en el puerto marítimo de Buenos Aires que podría estar siendo utilizado para transportar drogas en su interior. Contaba con fuertes medidas de seguridad que impidieron detectar las sustancias estupefacientes.

Ante las sospechas de una posible contaminación con cocaína se activaron los mecanismos internacionales de colaboración policial. Las indagaciones apuntaban a que la maquinaria iba al puerto de Algeciras en una mercantil que tenía domicilio fiscal en la provincia pacense, lo que a su vez permitió averiguar que tras este envío estaba una organización criminal asentada en Sevilla y que tenía conexiones internacionales.

Los agentes llevaron a cabo un amplio análisis de productos financiertos y de sociedades mercantiles, a través de lo cual se detectó que detrás de las importaciones había un entramado de empresas superpuestas. Tenía varios testaferros y 'hombres de paja' para dificultar cualquier tipo de investigación.

A finales del pasado julio, el contenedor llegaba al puerto de Algeciras, donde permeneció aproximadamente un mes. Ante la previsión de la salida de la terminal, a finales de agosto se estableció un dispositivo de vigilancia: el contenedor con la maquinaria se cargó en un camión y partió en dirección a Extremadura.

Fue descargado en Mérida el 28 de agosto, en una nave que no se correspondía con el destino declarado legalmente. Tras ello y en una compleja actuación, se llevó a cabo la entrada en el almacén, donde se descubrió un doble fondo en la maquinaria con las 444 pastillas de cocaína, y se arrestó a cinco personas relacionadas con la organización, asentada en Sevilla.

La investigación se inició en el 2024, cuando se detectó que una organización asentada en Perú, Colombia, Chile y Argentina realizaba envíos simultáneos de cocaína oculta en sistemas de maquinaria industrial como máquinas trituradoras, tornos, brocas o fresadoras que transportaban en contenedores marítimos. Tenían como origen distintos puertos y el destino era España y Portugal. Desde entonces, se han intervenido 2.600 kilos de cocaína a este grupo criminal.

Entre las incautaciones, destacan 833 kilos en una máquina trituradora en el puerto de Paita-Piura en Perú en marzo de 2024, o los 854 kilos en tornos en la frontera entre Perú y Ecuador en mayo de este año.

La Policía Nacional también subraya que la operación se ha llevado a cabo con el apoyo de Europol, dentro de la Estrategia de Seguridad de la Unión Europea, y que las intervenciones bajo este esquema han sido cofinanciadas por los mecanismos financieros del a UE.