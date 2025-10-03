Las inscripciones para las Millas Romanas de Mérida se abren en una semana La prueba de resistencia, de 100 kilómetros, se celebrará los días 20 y 21 de marzo y pasará por Cornalvo, Alcuéscar y la calzada romana de la Vïa de la Plata

Salida en la edición de marzo de este año desde el Acueducto de Los Milagros de las Millas Romanas.

Celestino J. Vinagre Viernes, 3 de octubre 2025, 13:11 Comenta Compartir

Dureza, resistencia y el paso por un entorno natural extraordinario. Todo eso supone las Millas Romanas, que alcanzan las 67 ediciones en el caso de la prueba estrella, la de los 100 kilómetros de recorrido. Hoy se han dado a conocer los detalles básicos. Tendrá lugar entre el viernes 20 y el sábado 21 de marzo. Partiendo del acueducto de Los Milagros, pasará por Cornalvo, Alcuéscar y la calzada romana de la Vïa de la Plata. Y el plazo de inicio de las inscripciones arranca en una semana, el próximo viernes 10 de octubre a las diez de la mañana. Se contemplan 2.500 participantes.

La prueba ofrece tres modalidades para todos los perfiles de corredores. La histórica, la original, la clásica, son las Millas Romanas de resistencia, la de los 100 kilómetros. Es la prueba reina, con salida a las 23 horas del viernes 20 de marzo desde Mérida. A realizar entre 16 y 24 horas.

Otra segunda modalidad, competitiva por primera vez, es la PRO, también de 100 kilómetros, con premios en metálico para los tres primeros clasificados en las categorías masculina y femenina, de 1.000, 500 y 250 euros respectivamente. Con salida a las 6 de la mañana del sábado 21 de marzo desde Mérida. A realizar sin límite mínimo y 14 horas de máximo. Se ha fijado la salida a las 6 de la mañana «para garantizar el espectáculo» porque se estima que los corredores pueden llegar a meta al mediodía.

Por último están las XXX (30 ediciones) Millas Romanas, con 44 kilómetros de recorrido. Con salida desde el municipio cacereño de Alcuéscar a las 9 del sábado 21 de marzo. Está dirigida a quienes deseen «disfrutar de un recorrido más accesible pero igualmente exigente». A realizar sin tiempo mínimo y en un máximo de 12 horas.

El perfil del recorrido de la prueba clásica, «la de toda la vida», la de los 100 kilómetros de resistencia alterna tramos de camino, sendero y calzada, sumando 1.646 metros de desnivel que «podrán a prueba la resistencia y la estrategia de todos los participantes», ha señalado José Luis Rodríguez, de Caminos Romanos, organizador de la prueba. Este año, con su nuevo recorrido, «serán las Millas Romanas más extremeñas, ya que desde la capital autonómica pasarán por ambas provincias atravesando paisajes de gran riqueza natural y cultural».

A lo largo del recorrido los corredores dispondrán de 14 avituallamientos completos, incluyendo líquidos y alimentos sólidos. La bolsa del corredor contará con material deportivo exclusivo y recuerdos de la prueba.

Cartel anunciador de este año. HOY

Ampliar Información sobre los puntos de avituallamientos y el desnivel de la prueba clásica. HOY

Las Millas Romanas entregarán su Miliario (Trofeo Finisher) para todos los corredores que finalicen la prueba. También existirán trofeos especiales para los primeros clasificados masculino y femenino en los diferentes grupos por edades.

Por su parte, el delegado de Deportes del Ayuntamiento de Mérida, Toni Marín, ha explicado que se trata de Una prueba que tiene gran una repercusión tanto a nivel nacional como internacional y «por eso anunciamos, casi seis meses antes, el inicio de las inscripciones debido al éxito que tiene. Este año por primera vez tiene la posibilidad de unir las dos provincias de Extremadura».

Es un evento que permite ver sitios como el parque de Cornalvo, pasar por la basílica de Santa Lucía del Trampal, en Alcuéscar, o recorrer el trazado de la calzada romana de la Vía de la Plata, ha añadido Marín. También ha dicho que es una cita que «tiene un gran impacto en la economía de la ciudad y en ella van a participar deportistas de toda España y Portugal».