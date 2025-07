'Ifigenia' regresa al Festival de Mérida para romper el silencio ante la violencia

La tragedia 'Ifigenia' regresará los días 15 y 16 de julio al Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, tras su paso en la pasada ... edición del certamen, para romper el silencio ante la violencia.

Esta obra que es una «acción combativa cultural» que exige el fin de la violencia contra las niñas y contra las mujeres, también quiere pedir el «alto fuego inmediato» y el fin de la «vulneración sistemática» de los derechos humanos contra la población civil «indefensa y hambrienta que está siendo masacrada».

«Las personas que entendemos la cultura como herramienta de paz no podemos permanecer en silencio ni mirar para otro lado y a mí hoy se me hace intransitable este camino de presentar 'Ifigenia' sin nombrar Gaza y sin denunciar los crímenes que, como en Troya, se están perpetrando allí», ha asegurado la directora de la obra, Eva Romero, en su presentación en rueda de prensa.

Romero, quien ha estado acompañada por la autora Silvia Zarco; el director del Festival de Mérida, Jesús Cimarro; la consejera de Cultura, Victoria Bazaga, y el elenco, ha subrayado que es un hito regresar al certamen un año después con la misma obra en base a la colaboración suscrita por el festival emeritense y el Festival de Teatro de Ostia Antica, en Italia, recoge Europa Press.

Como parte de esta colaboración, 'Ifigenia' se presentará tanto en el Teatro Romano de Mérida, los días 15 y 16 de julio, como en el Teatro de Ostia Antica, en Roma, los días 25 y 26 de julio. Por su parte, la obra 'Edipo Rey', de la Fondazione Teatro di Roma, se representará en el Teatro Romano emeritense el 18 y el 19 de julio.

'Ifigenia' está protagonizada por los actores y actrices Juanjo Artero, María Garralón, Beli Cienfuegos, Laura Moreira, Nuria Cuadrado, Alberto Barahona, Néstor Rubio, Rubén Lanchazo y Maite Vallecillo.

Una obra sobre la esperanza

La directora de 'Ifigenia', Eva Romero, ha valorado el «hecho histórico» que constituye volver por segundo año consecutivo la obra en el festival de Mérida y, además, poder representar a España y al certamen en el Festival de Ostia Antica, en Roma.

Sobre el montaje, Romero ha destacado que la obra ofrece el «grito desesperado» de las mujeres asesinadas y de sus madres condenadas por perpetrar la venganza de sus hijas, ya que aborda la primera muerte violenta de una mujer en la literatura occidental.

«Es una grieta en la roca a la que ha sido arrojado el dolor, la culpa y la rabia de las mujeres a lo largo de la historia, una grieta por la que entra la luz para iluminarlo todo y para romper el silencio de una vez, porque en nuestra obra ni muertas callan las protagonistas, porque no hay una fuerza en el mundo capaz de callar la voz de las mujeres», ha expuesto.

Además, ha incidido en que 'Ifigenia' interpela como sociedad porque enfrenta al espectador a la idea de que el origen de la violencia contra las mujeres está intrincado en las raíces de la civilización y porque resulta tan actual que pone en tela de juicio la evolución de la sociedad como especie dotada «de reflexión y de pensamiento».

Así, ha dicho, un año después de su puesta en escena en el Festival de Mérida, se le pone un «nudo de rabia en la garganta» porque, ante tanta muerte en tiempo real, hablar de literatura sería «faltarle el respeto al dolor», de no ser porque esta literatura y este teatro «convoca» y pide «respuestas y acción inmediata».

«'Ifigenia' no es una obra sobre la venganza, es una obra sobre la esperanza, sobre la necesidad imperiosa de abrir un debate colectivo capaz de imaginar un nuevo orden posible y que sea capaz de trazar nuevas rutas de navegación libres de violencia para las niñas que vendrán», ha dicho.

En su intervención, la autora Silvia Zarco ha insistido en que los seres humanos tienen la responsabilidad de afrontar los conflictos del presente, en el caso de las instituciones, ha dicho, haciendo leyes, mientras que a los activistas les toca lanzar preguntas abiertas que remuevan las conciencias y que hagan reflexionar.

En este sentido, Zarco ha criticado que los espacios de reflexión están «atrapados» y «encerrados». «Por favor, no dejemos de ser centinelas de la cultura, centinelas de la reflexión, centinelas de comprometer al ciudadano a través de estas obras y de hacer lo que dice nuestra directora: implicar, comprometer», ha recalcado.

Por su parte, la actriz María Garralón, que da vida a Hécuba, ha señalado que pensar en los demás hace mejores personas, un extremo que no se «mete en la cabeza» de la sociedad y, entonces, «hay que seguir haciendo teatro».

«Yo salgo con la vida a hacer Hécuba porque me parece tan importante lo que dice, lo que hace, por qué lucha, por qué grita, por qué le han hecho tanto daño, que hay que gritar, y hay que gritar a los cuatro vientos, y hay que gritar mucho porque es que la gente no oye. O sea, la gente que puede hacer algo, los que son capaces de poner fin a las cosas, no hacen nada», ha dicho.

De la misma manera, Juanjo Artero, que interpreta a Agamenón, padre de Ifigenia, ha señalado que le produce satisfacción volver a Mérida y comprobar que este festival, que es «tan grande», todavía «puede mejorar y puede seguir compartiendo con otros festivales», como el de Ostia Antica, en Roma.

En el papel de Ifigenia, la actriz Laura Moreira ha lanzado un mensaje de «basta de guerras, basta de dolor, basta de soberbia». «Estoy enormemente contenta de que efectivamente Jesús --Cimarro-- nos invite a trasladar, a volar, a viajar en un barco que espero no nos paren en medio del mar porque sólo llevamos el corazón abierto y la verdad, y sólo puedo entregarme como un ramillete de flores delante de tantos muertos y muertas. Ojalá esto pare pronto», ha dicho.

Asimismo, la productora de 'Ifigenia', Maribel Mesón, ha incidido en que es un hito en la historia del festival que la misma obra se represente en dos ediciones consecutivas y ha añadido que el hecho de que la obra haya gozado de éxito en varios lugares de España y se vaya a representar también en Roma es una prueba de que el teatro clásico cuando se aborda con «valentía y respeto» no solo puede reinventarse sino también conectar con audiencias de diferentes países y generaciones.

Fin de semana intenso

El director del Festival de Mérida, Jesús Cimarro, ha destacado que el pasado fin de semana ha sido «muy intenso» en cuanto a actividad cultural.

Así, ha puesto en valor los más de 6.600 espectadores que ha registrado la obra 'Alejandro y el eunuco persa' en sus cinco representaciones en el Teatro Romano, junto a otras representaciones y actos en el Teatro María Luisa o en el Templo de Diana, así como conferencias, cuentacuentos o pasacalles.

Cimarro también ha recalcado el acuerdo que permitirá el intercambio de obras entre el Festival de Mérida y el de Ostia Antica y ha mostrado su «orgullo» ante el hecho de que una coproducción del Festival de Mérida con una compañía extremeña pueda estar presente en Roma.

Por su parte, la consejera de Cultura, Victoria Bazaga, ha valorado que el Festival de Mérida no solo se circunscribe a la capital de Extremadura sino que toda la región «se está impregnando de este festival» que se lleva por bandera en todas las actuaciones dentro y fuera de Extremadura y del país.

Sobre 'Ifigenia', Bazaga ha considerado que es el «perfecto ejemplo» de lo que se puede llegar a hacer con el festival y con una obra extremeña, ya que regresa al Teatro Romano un año después y, tras ello, se representará en Roma.

Finalmente, el delegado de Turismo, Felipe González, ha señalado que el Festival de Mérida es no solo el acontecimiento cultural más destacado de la ciudad sino que se ha convertido en «estandarte de la cultura clásica en España y fuera de ella», ya que se ha dado a conocer en Osaka, Nueva York, Lisboa, Buenos Aires y Roma.