Un hombre se presenta en un centro de salud de Mérida con dos heridas de bala La Policía Nacional investiga los hechos y no descarta ninguna hipótesis

Juan Soriano Sábado, 6 de septiembre 2025, 19:54

Agentes de la Policía Nacional de Mérida investigan un posible hecho delictivo relacionado con un hombre que acudió en la tarde del viernes a un centro de salud de la ciudad con dos heridas de bala.

Según indica la Policía Nacional, se trata de un varón nacido en el año 1977 que mostraba dos balazos en una pierna. El personal que le atendió lanzó un aviso a la Policía Nacional, que en ese momento puso en marcha una investigación. Esto ocurrió a las 19.45 horas del viernes.

Fuentes policiales señalan que por el momento se desconoce si hay un origen delictivo en estos hechos, pero tampoco se descarta ninguna hipótesis.

Se trata del segundo suceso de importancia que tiene lugar durante la edición 2025 de la Feria de Mérida, después de que el pasado miércoles dos personas resultaran heridas por un atropello en la barriada de San Lázaro. La Policía Nacional detuvo a dos hombres, de 20 y 23 años, como autores de este incidente después de que acudieran a comisaría a prestar declaración.

Según su versión, tuvo lugar una pelea en recinto ferial, tras lo que se fueron a su casa. Pero se vieron rodeados por un grupo de personas, entre las que estaban con las que habían discutido. Ante el miedo a ser agredidos, arrancaron el coche y se fueron del lugar, alcanzando a una persona.

Un juzgado de Mérida ha abierto diligencias por presuntos delitos de lesiones, amenazas y conducción bajo los efectos del alcohol. Además, ha dictado una orden de alejamiento respecto de la persona que resultó herida.