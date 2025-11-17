Formación especial para delitos vinculados a la violencia de género en el centro emeritense
Está dirigido por Javier Mingorance y está dirigido especialmente a cuerpos policiales, abogados, psicólogos y mediadores
Lunes, 17 de noviembre 2025, 07:41
El Centro Asociado de la UNED en Mérida imparte entre hoy y el 27 un curso de formación especial. Se idea para adquirir los conocimientos ... y las habilidades necesarias para entender y participar en alguna de las fases que se llevan a cabo en la criminología científica para la prevención o aclaración de los delitos violentos contra las mujeres. También para saber las medidas que se pueden implementar con el objetivo de neutralizar esas fases y generar información para la prevención de estos delitos.
El curso está dirigido y tutorizado por Javier Mingorance Cózar pedagogo, mediador social, experto en prevención de la violencia contra las mujeres. Es titulado en Máster Universitario en Criminología, Delincuencia y Victimología y doctorando en Derecho y Sociedad. Además la UNED cuenta con docente principal a la comandante de la Guardia Civil y doctora María José Garrido Antón y la psicóloga Mónica Martínez Ramos, responsable del grupo de trabajo de mediación del Colegio de Psicólogos de Lérida y mediadora acreditada por el Ministerio de Justicia.
Está especialmente dirigido a agentes de Policía o Guardia Civil, criminólogos, pedagogos, abogados, mediadores, psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales, antropólogos, integradores sociales y a todas aquellas personas interesadas en la temática.
