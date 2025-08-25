HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años

'Jasón y las furias' despide el Festival de Mérida con una mirada contemporánea y la humanización de los personajes

La representación se pondrá en escena del 27 al 31 de agosto en el Teatro Romano y pondrá punto y final a la presente edición del certamen

R. H.

Lunes, 25 de agosto 2025, 13:48

La tragedia 'Jasón y las furias' despedirá el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida con una mirada contemporánea, humanizando a los personajes y ... abordando muchas de las violencias que continúan vigentes en la actualidad.

