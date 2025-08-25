'Jasón y las furias' despide el Festival de Mérida con una mirada contemporánea y la humanización de los personajes

La tragedia 'Jasón y las furias' despedirá el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida con una mirada contemporánea, humanizando a los personajes y ... abordando muchas de las violencias que continúan vigentes en la actualidad.

Esta coproducción de la compañía extremeña Teatro del Noctámbulo y el Festival de Mérida, que se representará del 27 al 31 de agosto en el Teatro Romano, pondrá punto y final a la presente edición del certamen.

Dirigida por Antonio C. Guijosa, el reparto está integrado por José Vicente Moirón, que interpreta a Jasón; Carmen Mayordomo, en la piel de Medea; Gabriel Moreno, como Creonte y Pelías; José F. Ramos hace de Orfeo; Alberto Lucero de Pólux; Lucía Fuengallego, interpreta a Creúsa, y Camila Almeda a Alcímede.

El texto de Nando López es un trabajo original basado en fuentes clásicas y está escrito a partir de las Argonáuticas tanto de Apolonio de Rodas como de Valerio Flaco y de los textos que cuentan la tragedia de Medea y Jasón, sobre todo centrados en la mirada de Séneca y de Eurípides.

En este sentido, Nando López ha avanzado que la última obra del Festival de Mérida se dirige al inicio y a cómo se conocen Jasón y Medea. «Cómo arranca el viaje de Jasón, cómo es el punto de vista de ambos personajes y sobre todo cómo resuenan nuestras vidas de personas del siglo XXI en un drama universal, en una tragedia universal que está contando muchas de las violencias que seguimos viviendo y arrastrando hoy en día», ha dicho en la presentación ante los medios.

Cabe destacar que en la rueda de prensa también han intervenido el director del Festival de Mérida, Jesús Cimarro; la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, y el delegado de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, Antonio Vélez.

Punto de vista político y humano

La obra plantea el drama que se inicia al intentar Jasón alcanzar el vellocino de oro, que consigue gracias a la ayuda de Medea, a la que le jura amor eterno. Tras esta hazaña, ambos huyen en busca de un lugar que los acoja pero al llegar a Corinto, Jasón pide ayuda al rey Creonte, pero este, a cambio de asilo, le exige casarse con su hija Creúsa, lo que desencadenará la tragedia.

Nando López ha señalado que el texto nuevo pensado para este trabajo empieza, en esta ocasión por el inicio de la historia y no por el final, además de aportar un «punto de vista muy político sobre la actualidad y sobre cuestiones que afectan de manera atemporal al ser humano».

De este modo, se ha referido a la condición de personas migrantes que tienen Medea y Jasón. También ha hecho alusión a otro de los ejes como la gran historia sobre el fin del amor de Medea y Jasón y el análisis de la figura de qué es el héroe en nuestra cultura.

«Cómo hemos construido la idea de la heroicidad sobre una idea terrible que, por desgracia, ahora mismo está ocurriendo en la actualidad, que es la idea del genocidio, la idea de la muerte, la idea del asesinato, vamos a ver cómo Jasón y cómo Medea plantan cara a déspotas, a tiranos y a personajes que van a influir enormemente en su destino y que yo creo que desde una mirada contemporánea es imposible asomarse a ellos sin ver reflejos en muchas de las ideas, titulares, noticias, situaciones que nos rodean y que por desgracia siguen ocurriendo actualmente», ha aseverado.

Por ello, entre sus objetivos estaba la idea de ofrecer una mirada «muy humana» de los personajes de Jasón y Medea y desnudarlos del «concepto arqueológico» y de la mirada «un poco ya estereotipada» de ambos.

«No quedarnos solo en algo ya terrible de por sí, que es la violencia vicaria, que es uno de los grandes temas, la violencia patriarcal que está muy presente en el mito, sino ir más allá, entenderle a él, entenderla a ella, entender el mundo que le rodea y hacer un viaje que ojalá os remueva, os interpele, os plantée preguntas», ha incidido.

Por su parte, el director Antonio C. Guijosa ha apuntado que, a la hora de plantear el montaje, le ha interesado la mirada de Jasón sobre sí mismo, es decir, «la mirada de cualquiera de nosotros sobre nuestra propia vida, nuestro propio pasado y sobre la posibilidad de enmendar o incluso borrar parte de ese pasado».

Para él, Jasón es un hombre que busca constantemente entender qué es lo que ha hecho tan mal a lo largo de su vida para que el final haya sido tan cruel con él.

En el turno de los actores, José Vicente Moirón ha recalcado que la obra despoja a los personajes de esta tragedia de «los largos» y se ha intentado llegar al público desde una mirada muy actual y de su personaje ha destacado su pasión y su entrega absoluta por salvar a sus dos hijos.

Asimismo, Carmen Mayordomo, que interpreta a Medea, ha puesto en valor la humanidad de su personaje. «La Medea que vais a ver es una tipa muy humana», ha dicho.

Cinco llenos absolutos de 'Los hermanos'

Por su parte, el director del Festival de Mérida, Jesús Cimarro, ha señalado que 'Jasón y las furias' toma el relevo de 'Los hermanos', que se despidió este pasado domingo con cinco carteles de no hay localidades y 16.547 espectadores.

«Creo que ha sido la única comedia que había y había ganas de reír, pero ahora volvemos a la tragedia, que también está muy bien», ha remarcado Cimarro, quien ha incidido que la tragedia ha imperado el hilo argumental del Festival de Mérida.

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, se ha referido al éxito de la obra 'Los hermanos', que, como ha expresado, sirve para demostrar que Extremadura, a pesar de los momentos difíciles vividos con los incendios, «funciona» y «está viva».

«Ese es el mensaje que me gustaría que entre todos impulsáramos, de esta Extremadura, que junto a la cultura, además en ese maridaje que es imposible de rechazar, pues ha conseguido, como hemos conseguido esta semana pasada, el éxito de más de 16.000 personas viendo la obra», ha puesto en valor.

Finalmente, el delegado de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, Antonio Vélez, ha subrayado que el Festival de Mérida ha sido un «éxito» por lo que se ve, que es una programación intensa y atractiva, y por lo que no se, que es un grupo que trabaja «en equipo» y que funciona como un «ejército prusiano», a lo que se une la implicación institucional.