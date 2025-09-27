El Festival Mangafest llena Mérida de cultura asiástica en 8.000 metros cuadrados en Ifeme

El 'manga' sigue ganando seguidores. Jóvenes o muy jóvenes, sobre todo, se dieron cita este sábado en la primera jornada de las dos ... del nuevo Festival Mangafest Extremadura ideado para ocupar las instalaciones de Ifeme en la capital extremeña.

«Hemos querido darle un carácter regional, incluso de fuera de nuestra región, frente a la edición de febrero pasado, que tuve un enfoque más local. El resultado ha sido positivo», relata a HOY David Herrera, responsable del festival, de la promotora de eventos BWG.

Los 8.000 metros cuadrados del interior de la instalaciones de la Institución Ferial de Mérida (Ifeme) vivieron una actividad inusitada desde que las 11 abrió sus puertas y hasta su cierre, hasta las ocho de la tarde. Niños, adolescentes y mucho grupo familiar entre el público asistente.

«Se agotaron todas las entradas previstas para el sábado. Para este domingo quedan pero es lógico. Y más tratándose del primer Festival Mangafest Extremadura», agregaba Herrera. Con todo, la previsión era alcanzar las 9.000 entradas vendidas entre las dos jornadas del fin de semana.

La organización del evento trajo algunas novedades: una zona de ciencia, con drones y experimentos, un Laberinto del Juego del Calamar, inspirado en la famosa serie, y dos invitados como son San Pito Pato, youtuber, influencer y cómico, y Mario García, que es la voz de doblaje de Spiderman.

Además mantuvo su zonaFree Play, torneos, realidad virtual y una gran selección de videojuegos, desde las últimas novedades hasta los clásicos de siempre. Asimismo, no faltaron actividades relacionadas con el Cosplay, como concursos, pasarelas o photocalls, entre otros, ni con la potente música K-Pop para deleite de los más jóvenes.

Ampliar El youtuber San Pito Pato atiende a sus fans. HOY

También este Mangafest ofreció una zona de VR donde experimentar lo último en Realidad Virtual. En la Zona Free Play habrá diferentes puestos de juego con novedades.