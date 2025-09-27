El Festival Mangafest llena Mérida de cultura asiástica en 8.000 metros cuadrados en Ifeme
Éxito de público en la jornada sabatina, con todas las entradas vendidas; se esperar rozar las 9.000 en total
Sábado, 27 de septiembre 2025, 16:09
El 'manga' sigue ganando seguidores. Jóvenes o muy jóvenes, sobre todo, se dieron cita este sábado en la primera jornada de las dos ... del nuevo Festival Mangafest Extremadura ideado para ocupar las instalaciones de Ifeme en la capital extremeña.
«Hemos querido darle un carácter regional, incluso de fuera de nuestra región, frente a la edición de febrero pasado, que tuve un enfoque más local. El resultado ha sido positivo», relata a HOY David Herrera, responsable del festival, de la promotora de eventos BWG.
Los 8.000 metros cuadrados del interior de la instalaciones de la Institución Ferial de Mérida (Ifeme) vivieron una actividad inusitada desde que las 11 abrió sus puertas y hasta su cierre, hasta las ocho de la tarde. Niños, adolescentes y mucho grupo familiar entre el público asistente.
«Se agotaron todas las entradas previstas para el sábado. Para este domingo quedan pero es lógico. Y más tratándose del primer Festival Mangafest Extremadura», agregaba Herrera. Con todo, la previsión era alcanzar las 9.000 entradas vendidas entre las dos jornadas del fin de semana.
La organización del evento trajo algunas novedades: una zona de ciencia, con drones y experimentos, un Laberinto del Juego del Calamar, inspirado en la famosa serie, y dos invitados como son San Pito Pato, youtuber, influencer y cómico, y Mario García, que es la voz de doblaje de Spiderman.
Además mantuvo su zonaFree Play, torneos, realidad virtual y una gran selección de videojuegos, desde las últimas novedades hasta los clásicos de siempre. Asimismo, no faltaron actividades relacionadas con el Cosplay, como concursos, pasarelas o photocalls, entre otros, ni con la potente música K-Pop para deleite de los más jóvenes.
También este Mangafest ofreció una zona de VR donde experimentar lo último en Realidad Virtual. En la Zona Free Play habrá diferentes puestos de juego con novedades.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.