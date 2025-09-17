El Festival Cinebeat de Mérida ofrecerá cuarenta conciertos en su segunda edición El Templo de Diana, la Sala Trajano, el Teatro María Luisa y distintos locales acogerán las actuaciones

Juan Soriano Miércoles, 17 de septiembre 2025

La segunda edición del festival de música y cine de Mérida, Cinebeat, se desarrollará del 9 al 19 de octubre y contará con un total de cuarenta bandas, tres películas en la sección oficial y una nueva actividad paralela para los escolares.

El grueso del festival se celebrará el fin de semana del 17 y 18 de octubre, en el que habrá 35 conciertos en diferentes salas del centro de la ciudad, como Tuétano, Café Joplin, Jazz Bar, Maruja Limón, Malamadre y el antiguo Bujío, espacio reservado para los miembros de la asociación cultural Escena Sonora.

El delegado municipal de Cultura, Antonio Vélez, ha destacado en la presentación que «Cinebeat aglutina cine con conciertos, tanto al aire libre como en sala, así como a gente joven y viejas glorias».

«Ya tuvo en su primera edición una aceptación sensacional», ha añadido Vélez. En su segunda entrega aumenta el número de conciertos y mantienen el certamen de vídeo y «va creciendo también en las sinergias con las instituciones, con la hostelería y con los propios grupos y artistas creando la combinación perfecta de ocio, economía y creación artística».

Por su parte, la consejera de Cultura de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, ha apuntado que «es muy difícil generar una idea, que sea buena y que funcione desde el principio». Según ha indicado, el festival «fue reconocido ya el año pasado a nivel nacional».

Bazaga ha querido invitar al festival «a toda Extremadura a que siga viniendo a estos eventos en una ciudad que no nos deja deja descansar, porque según acabamos uno, empezamos otro yo creo que ese es el éxito de Mérida y un éxito que además se eleva a toda Extremadura por su excelencia».

Bulo, la banda compuesta por varios miembros de 'Los Robe', realizará su primer directo en el concierto inaugural el 16 de octubre en el Templo de Diana, donde también actuarán el grupo granadino Srta. Trueno Negro, del que forma parte el batería extremeño Roberto Escudero y los cacereños Hombre Tigre, la agrupación que ganó el premio a Mejor Concierto de la pasada edición.

«Será un evento único y de una calidad tremenda», ha expuesto el director de Cinebeat, Ángel Briz Rueda, quien ha agradecido a todas las instituciones que hacen posible «el que para mí es el mejor festival de música de Extremadura por el talento que lo rodea, tanto bandas como profesionales que se parten el alma porque todo salga bien».

Programa de actividades

De las cuarenta bandas confirmadas, 17 más que el año anterior, hay seis que son de fuera de la región (Granada, Almería, Madrid y Bélgica) y sólo siete son de Mérida. De todas ellas, hay siete grupos que se han reunido, única y exclusivamente, para participar en Cinebeat, porque llevaban años sin ensayar. Además, trece son bandas que contienen miembros menores de 35 años, catorce tienen alguna mujer entre sus integrantes y siete son solistas mujeres.

En cuanto a la parte audiovisual, la sección oficial está compuesta por dos películas inéditas en cines extremeños, 'Better Man', patrocinada por la asociación cultural Cineclub Forum de Mérida, y 'One to One: John and Yoko', un biopic del exbeatle que tampoco se ha estrenado en la región. Ambas se podrán ver en el cine teatro María Luisa.

El céntrico teatro también acogerá el certamen de videoclips, que se celebrará el miércoles 15 de octubre con diez obras finalistas. La banda emeritense Anhbe celebrará en este acto su primer concierto con entrada gratuita.

Con la participación del Instituto de la Juventud de Extremadura, se hará una actividad paralela dedicada a los más jóvenes de la ciudad emeritense, Cinebeat & Young, en la que los alumnos de colegios e institutos podrán disfrutar, también de manera gratuita, del mejor cine musical. Las películas seleccionadas son Canta 2 (escolares de Primaria el día 9 de octubre) y Escuela de Rock (Secundaria y Bachillerato el día 10 de octubre), con dos proyecciones cada una en la Sala Trajano.

Se entregarán también los otros dos trofeos que definen al festival: el de Mejor Concierto, que dará derecho a tocar en la próxima edición en un sitio emblemático de la ciudad en el acto inaugural, y el premio Eterna, que en este caso se dará al compositor emeritense José Luis Tristancho, a quien se le reconoce toda una trayectoria que va mucho más allá de su extenso currículo.

