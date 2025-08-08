HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen aérea del antiguo mercado de Calatrava. HOY

Ferrovial, la mejor situada para realizar la obra del mercado de Calatrava de Mérida

La constructora española es la empresa que recibe más puntuación por oferta económica al proponer ejecutar el proyecto por 2,9 millones

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Viernes, 8 de agosto 2025, 07:30

Todo apunta a Ferrovial. Si no hay giro brusco de guion, la multinacional será la elegida por el Ayuntamiento para la reforma del ... edificio que albergó el antiguo mercado de abastos de Calatrava para convertirse en el Museo de Historia y Arqueología de Mérida. El Calatrava cerró como plaza de abastos en abril de 2018 y desde entonces está cerrado.

